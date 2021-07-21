Какова уголовная ответственность за пытки в Украине

Под пытками на международном уровне понимается причинение лицу физической или моральной боли с конкретной целью, например, получение признаний, наказания за совершение преступления или другого деяния и т. п.

На сегодняшний день в нашей стране ответственность за пытки установлена статьей 127 Уголовного кодекса. Отдельно понятия пытки в уголовном законодательстве Украины нет.

Человеку могут инкриминировать такое уголовное правонарушение, если он умышленно причин удар, побои или совершил иные насильственные действия, повлекшие физическую боль, но без телесных повреждений, которые имели характер пыток. В квалификации весомое значение играет цель пыток.

Для привлечения человека к уголовной ответственности по статье 127 УК важно, чтобы пытки совершались с целью дачи показаний или выполнение действий против собственной воли потерпевшего.

В таком случае суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. При наличии квалифицирующих признаков, тяжких последствий или отягчающих обстоятельств — до 10 лет.

Поскольку подобные деяния в последние годы стали в практике встречаться чаще, Верховная Рада инициировала внести изменения в уголовное законодательство и усилить ответственность за пытки. Так, сравнительно недавно соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение.

Его основная цель — привести украинское уголовное законодательство в соответствии с международной Конвенцией. Ключевыми моментами законопроекта являются:

Определение понятия пыток. Т. е. в этом контексте понимается причинение лицу сильной физической боли или моральных страданий, которые совершаются умышленно, с целью выполнить конкретные действия, что противоречит воле потерпевшего. Предполагается увеличение ответственности. Так, при совершении пыток без отягчающих обстоятельств и квалифицирующих признаков предусматривается ответственности в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. При повторности или совершении уголовного правонарушения группой лиц — возможно лишение свободы на срок до 10 лет. Если субъектом преступления выступает представитель государственной власти, в т. ч. и иностранец,истечение сроков давности не применяется.

Что делать, если вас пытали?

Независимо от обстоятельств, при которых человек подвергается пыткам, оставлять это безнаказанным нельзя. Если вы стали жертвой пыток со стороны постороннего или даже близкого человека, обратитесь с заявлением об открытии уголовного производства в полицию.

Обязательно пройдите судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердит наличие повреждений и сможет установить характер их появления. Даже если видимых следов не осталось, экспертам удастся определить, подвергался человек пыткам или нет.

Если вы стали жертвой пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, как подозреваемый по делу, заручитесь правовой поддержкой квалифицированного адвоката.

В рамках своих полномочий, как защитника, адвокат сможет:

инициировать проведение экспертизы;

привлечь специалистов;

направить жалобу прокурору;

обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов в суд;

добиться открытия уголовного производства по факту пыток.

Пытки нельзя игнорировать и оставлять виновных безнаказанными. Чтобы добиться справедливости, восстановить нарушенные права, обращайтесь к профессионалам — адвокатам, специализирующимся на оказании правовой помощи по этой категории дел.

Что делать, если вам предъявили обвинение за пытки?

Что делать, если вас подозревают или уже обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 127 УК Украины?

Единственное верное решение — незамедлительно обратиться к адвокату. Только высококвалифицированный специалист сможет собрать доказательства, подтверждающие вашу невиновность, добиться в суде назначения более мягкого наказания или, при наличии неопровержимых доказательств, вынесения оправдательного приговора.

А если вас обвиняют в пытках, которые вы не совершали, то адвокат по уголовным делам сможет защитить честь, достоинство, восстановить репутацию и привлечь к ответственности виновных лиц за клевету и еще взыскать причиненный моральный ущерб.