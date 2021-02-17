Карантин в Украине продлен до 30 апреля

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина в Украине до 30 апреля. С 24 февраля в Украине снова начнет действовать адаптивный формат ограничений, то есть зонирование.

В среду, 24 февраля, вся территория Украины попадет в «желтую» зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в «зеленую», «оранжевую» и «красную» зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом. Однако деление на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.

Правительство разрешило проведение матчей профессиональных спортивных клубов со зрителями при условии заполненности сооружений или помещений не более как на 50% и с соблюдением участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мер. Это разрешение начнет действовать уже завтра, 18 февраля.

Кроме того, Кабмин разрешил заведениям общественного питания в «желтой» зоне карантина работать с 7:00 до 24:00. Ранее работа кафе и ресторанов разрешалась до 23 часов.

Напомним, решение о продлении карантина и возвращении зонирования было принято на сегодняшнем заседании Кабмина. // РБК-Украина