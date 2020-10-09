В рейтинге форм кибербуллинга первую позицию занимает распространение ложной информации.

В Украине каждый пятый подросток признавал себя жертвой онлайн-издевательств, а каждый десятый — регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в соцсетях.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитического исследования «Предупреждение и противодействие кибербуллингу в детской среде Украины».

«Более 18% решений по буллингу, по данным Единого реестра судебных решений, касаются случаев использования средств электронных коммуникаций, то есть действий, которые принесли психологические страдания и были совершены в интернете с помощью гаджетов», — говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, треть подростков используют соцсети, чтобы избавиться от негативных ощущений. А каждый восьмой подросток зависим от соцсетей.

Также в рейтинге форм кибербуллинга первую позицию занимает распространение ложной информации, с чем сталкивался каждый пятый подросток. С похищением персональных данных и использованием другими аккаунтов от имени опрошенных (самозванство) сталкивался почти каждый пятый подросток.

По состоянию на 1 апреля 2020 года судами общей юрисдикции было принято 482 постановления о буллинге участников образовательного процесса.

«Мы подготовили в исследовании также рекомендации правительству, в частности, относительно законодательства. Одна из рекомендаций — это обозначить кибербуллинг как отдельный термин, чтобы определить ответственность за онлайн-травли, и как предупреждать и противодействовать этому явлению. Также рекомендации касаются действующего закона о буллинге», — рассказал аналитик ОО «Докудейз» и один из авторов исследования Богдан Мойса.

Напомним, в январе 2019 года Порошенко подписал закон об ответственности за буллинг. Согласно документу, нарушителей штрафуют, или, в случае с несовершеннолетними, их родителей. // LB.ua