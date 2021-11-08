Киев разрывает договоры еще с 4 перевозчиками и останавливает 11 рейсов маршруток (список)

В мэрии объяснили решение тем, что аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров выявила очередные фальсификации, по которым указанные перевозчики получили необоснованное преимущество.

Киев разрывает договоры еще с четырьмя перевозчиками, которые осуществляли перевозку пассажиров по 11 городским маршрутам.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов в своем Telegram-канале.

По его информации, аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров выявила очередные фальсификации, по которым необоснованное преимущество получили перевозчики на маршрутах: №№ 224, 234, 539, 559 – «Союз-Авто»; № 231 – «Базальт»; №№ 421, 581, 155, 516 – «Кийтранс-2005» и №№ 517, 402 – «Универсал-Транс».

«Киев разрывает договоры еще с 4-мя перевозчиками и убирает с улиц 76 ржавых корыт… Договоры по 11 маршрутам расторгаются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам – ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и крали пассажиропоток у «Киевпасстранса», – написал Усов.

Он отметил, что, например: 402 маршрутка дублировала троллейбус №44, 516 маршрутка – автобус №63, 234 маршрутка – 29 троллейбус, 224 маршрутка – 88 автобус.

«Мы убираем дублирование в маршрутной сети и пропорционально увеличиваем флот «Киевпасстранса» по указанным 11 направлениям», — заявил заместитель Кличко.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Усов сообщил, что Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации разорвал с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21 городского маршрута общего пользования.

По его словам, город таким образом убирает с улиц 172 маршрутки с поддельными документами. Проверка обнаружила, что на предварительные конкурсы ради победы в них указанными перевозчиками подавались сфальсифицированные данные. В частности, неверно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация об экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались совсем на другие.

20 октября Усов заявил, что «Киевпасстрансу» вернули 16 общественных маршрутов из 21, в которых разорваны соглашения с частными перевозчиками.

Он добавил, что мэр города Виталий Кличко поставил задачу на следующий год увеличить парк «Киевпасстранса» на несколько сотен полноценных автобусов и троллейбусов. // УНИАН