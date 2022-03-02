Коммуналка в Украине во время войны: платить по возможности, пени не будет?

В Украине введено военное положение и многие украинцы либо лишились работы, либо эвакуировались из своих домов в другие города. Некоторые дома уже разрушены. В такой ситуации коммунальные платежи отходят на второй план, но у многих возникает вопрос, что во время войны с ними делать.

Информатор и Сегодня разбирались, как оплачивать коммунальные платежи во время военного положения.

По словам экспертки по вопросам в области ЖКХ, основательницы ОО «УПС Жизнь в моем городе» и главы ОО «Кирилловский Гай» Кристины Ненно, платить за коммуналку, если такой возможности нет, не нужно. Она уточнила, что сейчас военное положение, это форс-мажор, связанный с агрессией России, и все заморожено, а значит, пени не будет. Сегодня люди должны думать, в первую очередь, о том, как выжить и как помочь военным.

В «Нафтогазе», в свою очередь, сообщили, что пока не получали официальную информацию, но понимают ситуацию в стране и рекомендуют оплачивать коммуналку по возможности.

«Мы понимаем ситуацию в стране, но в настоящее время мы не получили официальную информацию о работе платежных систем или банковских отделений. Не исключены временные трудности с оплатой коммунальных услуг. Рекомендуем оплачивать счета, по мере возможности и в зависимости от ситуации», – ответили в «Нафтогазе».

Также напомнили, что пеня и так не начисляется, поскольку в стране введен и не отменен карантин.

Также напомним, что на 1 марта 2022 года Кабинет министров тоже пока официально не разъяснил, как выполнять оплату коммунальных платежей в период военных действий.

Инна Скороход