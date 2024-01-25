Гід автомобіліста: Зимові шини – чим вони особливі?

Коли середня температура повітря стає нижчою чим +7 градусів по Цельсію, це знак водіям, що потрібно негайно міняти літні шини на зимові для їзди взимку – зазначають експерти. Насамперед це безпека самого водія, його пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Проте багато водіїв вважають, що купівля зимових покришок є зайвою тратою. Вони переконують, що декілька місяців холодного періоду літні скати можуть витримати, не втративши при цьому своїх найкращих якостей. Але така думка є хибною, у чому щорічно переконується багато водіїв.

Є три основних фактори, які мають переконати, що саме зимова гума – необхідна. При цьому важливо підібрати правильний розмір, який рекомендує виробник автомобіля. Якщо в техпаспорті зазначено, що потрібно розміру 215 60R16 зимові шини купити – такі й потрібно шукати.

Тепер про основні відмінності зимової автогуми.

Склад гуми

Суміш гуми для зимових шин розробляється на основі морозостійких матеріалів. Їхня функція – зберігати еластичність гуми навіть при аномальних морозах, що забезпечує якісне зчеплення із засніженою дорогою. Літні моделі в таких умовах швидко дубіють, і будь-якої миті можуть тріснути на ходу.

Важливим компонентом гумового коктейлю зимових шин є кремній діоксид (силіка) і абразивні добавки. Саме вони пом’якшують компаунд і роблять його щільним, тим самим захищаючи поверхню гуми від руйнувань внаслідок ударів.

Конструкція

Взимку шинам доводиться працювати у суворіших умовах. Щоб захистити їх від пошкоджень інженери накладають додаткові шари гумового матеріалу. Це дозволяє рівномірно розподіляти навантаження по всій ширині шини, щоб мінімізувати наслідки їзди по прикритих снігом осколках, камінні або вибоїнах. Висновок – зимова гума набагато міцніша порівняно з літніми шинами.

Малюнок протектора

На поверхню зимових шин наносяться блоки різних форм та габаритів. Їх усипають гострими ламелями, які продавлюють під колесами сніг що злежався. Також важливим елементом протекторів зимової гуми є глибокі канавки, через які за межі контактної плями видавлюються рідина і бруд.

Зимову гуму можна купити з спрямованим або неспрямованим візерунком протектора. Перший тип більше орієнтований для їзди у регіонах із суворою погодою взимку. Агресивності додає сформована шашками стрілка, яка розбиває сніговий покрив, що підвищує прохідність заметених доріг. Такі шини рідше пробуксовують і вкорочують гальмівний шлях приблизно до 30%, якщо порівнювати з літніми.

Гума з ненаправленими протекторами відрізняється меншою вагою за рахунок менш габаритних блоків. Це впливає на кращу маневровість та спрощує керування машиною, також економиться витрата палива. Цей тип шин відмінно підходить для їзди як посеред населених пунктів, так і за їх межами.

Існує ще один тип зимової автомобільної гуми – шиповані шини. Металеві штифти продавлюють крижану кірку, забезпечуючи максимальний контакт із дорогою. Але їх експлуатація обмежена – на очищених від снігу і на льоду трасах шипи сильно ковзають і дуже шумні.

Підсумок

Зимова гума – це не розкіш, а спосіб убезпечити себе при їзді по засніжених та слизьких покриттях. У багатьох європейських країнах виїжджати на шинах, які не відповідають сезону, заборонено законом. В Україні законодавці теж планують впровадити цей досвід і вже навіть у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №8369, в якому зазначені конкретні дати коли треба виїжджати на дороги з зимовим шинами – з 1 листопаду по 31 березня. Але поки закон не прийнято, водії самі повинні розуміти, наскільки небезпечно їздити взимку на літніх покришках.

Для підвищення комфорту та безпеки під будь-які зимові шини диски потрібно підібрати обов’язково. Вони захищають гуму від багатьох дефектів, продовжуючи тим самим її термін служби. Під зимову гуму краще купити диски сталевого типу – вони хоч і не мають естетики, проте надміцні.