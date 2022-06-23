Косметика для мужчин — стала индустрией на миллиарды долларов

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Косметика и косметические товары для мужчин присутствуют на рынке уже много лет, но все еще существуют некие предрассудки. Тем не менее  сегодня это рынок стоимостью в миллиарды долларов. Мужчины все чаще пользуются косметикой.

Эксперты компании Franz Joseph Pomades отмечают рост продаж средств по уходу за кожей для мужчин, потому, что все больше и больше мужчин проявляют интерес к такой продукции, и что в последнее время появился ряд новых брендов, таких как Uppercut Deluxe, которые всколыхнули рынок  косметики предназначенной специально для мужчин.

Uppercut Deluxe,

Фото: fjpomades.com

Косметика для мужчин становится все популярней

По данным Financial Times, индустрия косметических товаров и средств личной гигиены для мужчин оценивается в 50 миллиардов долларов, что эквивалентно 1,75 триллиона гривен. В прошлом году рынок вырос на 5 процентов, и эксперты ожидают, что в будущем он вырастет еще больше.

Косметика и средства по уходу за кожей часто считаются тем, чем пользуются  в основном женщины, но сегодня мужчины в Украине гораздо сильней чем раньше, заботятся  о том, как они выглядят, и именно здесь на сцену выходит рынок мужской косметики.

Уход за бородой особенно популярен в Украине

Растет тенденция к тому, чтобы мужчины больше заботились о себе. Бородам уделяется особое внимание, и мы видим, что продается все больше и больше средств по уходу за бородой, особенно, таких как масло для бороды и расчески для укладки бороды. — отмечают специалисты компании.

Продажи аксессуаров для ухода за бородой резко возросли. Популярными продуктами являются масла для бороды, воск для бороды и даже специальные щетки и мыло для полной бороды.

«Мужчинам не нужно бояться покупать средства по уходу за бородой в Интернете или в магазинах, так как это такие же аксессуары, как и многие другие продукты, это аксессуар, и это способ выразить себя и выделиться», — отмечает представитель компании и отрицает, что в уходе за своей бородой есть что-то женское.

«Если у вас есть борода, то за ней тоже нужно ухаживать. Если вы выйдете на улицу с неухоженной бородой, люди подумают, что вы неопрятны. Эти средства ухода  подчеркивают индивидуальность», — заключает он и дает несколько советов по использованию специальных средств:

Четыре шага к ухоженной бороде

  1. Шампунь для бороды. По мнению экспертов, красивая густая борода не появляется сама собой. За ней нужно ухаживать, и важным приобретением для мужчины, уважающего свою бороду, должен быть шампунь для бороды.
  2. Щетка для бороды. Центральным инструментом должна быть щетка с натуральным ворсом, бороду нужно держать в начесе мягкими движениями и твердой рукой.
  3. Масло для бороды — самый важный элемент на пути к величественной бороде. Вот где происходит волшебство, и здесь борода приобретает желанный вид.
  4. Кондиционер для бороды. В конце списка находится кондиционер, но, тем не менее, кондиционер для бороды является неотъемлемой частью процесса. Этот продукт должен придать бороде структуру и еще больший лоск.

И мужчины носят не только бороду. Большие звезды, такие как Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду, в высокой степени были образцом для подражания для многих мужчин. Они помогли нормализовать использование, среди прочего, тональных основ, кистей для бровей, контуринга, когда на лицо наносятся тени более темных цветов, глина и пудра для волос и других различных средств по уходу за кожей и прической  для мужчин.

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