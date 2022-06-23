Косметика для мужчин — стала индустрией на миллиарды долларов

Косметика и косметические товары для мужчин присутствуют на рынке уже много лет, но все еще существуют некие предрассудки. Тем не менее сегодня это рынок стоимостью в миллиарды долларов. Мужчины все чаще пользуются косметикой.

Эксперты компании Franz Joseph Pomades отмечают рост продаж средств по уходу за кожей для мужчин, потому, что все больше и больше мужчин проявляют интерес к такой продукции, и что в последнее время появился ряд новых брендов, таких как Uppercut Deluxe, которые всколыхнули рынок косметики предназначенной специально для мужчин.

Косметика для мужчин становится все популярней

По данным Financial Times, индустрия косметических товаров и средств личной гигиены для мужчин оценивается в 50 миллиардов долларов, что эквивалентно 1,75 триллиона гривен. В прошлом году рынок вырос на 5 процентов, и эксперты ожидают, что в будущем он вырастет еще больше.

Косметика и средства по уходу за кожей часто считаются тем, чем пользуются в основном женщины, но сегодня мужчины в Украине гораздо сильней чем раньше, заботятся о том, как они выглядят, и именно здесь на сцену выходит рынок мужской косметики.

Уход за бородой особенно популярен в Украине

Растет тенденция к тому, чтобы мужчины больше заботились о себе. Бородам уделяется особое внимание, и мы видим, что продается все больше и больше средств по уходу за бородой, особенно, таких как масло для бороды и расчески для укладки бороды. — отмечают специалисты компании.

Продажи аксессуаров для ухода за бородой резко возросли. Популярными продуктами являются масла для бороды, воск для бороды и даже специальные щетки и мыло для полной бороды.

«Мужчинам не нужно бояться покупать средства по уходу за бородой в Интернете или в магазинах, так как это такие же аксессуары, как и многие другие продукты, это аксессуар, и это способ выразить себя и выделиться», — отмечает представитель компании и отрицает, что в уходе за своей бородой есть что-то женское.

«Если у вас есть борода, то за ней тоже нужно ухаживать. Если вы выйдете на улицу с неухоженной бородой, люди подумают, что вы неопрятны. Эти средства ухода подчеркивают индивидуальность», — заключает он и дает несколько советов по использованию специальных средств:

Четыре шага к ухоженной бороде

Шампунь для бороды. По мнению экспертов, красивая густая борода не появляется сама собой. За ней нужно ухаживать, и важным приобретением для мужчины, уважающего свою бороду, должен быть шампунь для бороды. Щетка для бороды. Центральным инструментом должна быть щетка с натуральным ворсом, бороду нужно держать в начесе мягкими движениями и твердой рукой. Масло для бороды — самый важный элемент на пути к величественной бороде. Вот где происходит волшебство, и здесь борода приобретает желанный вид. Кондиционер для бороды. В конце списка находится кондиционер, но, тем не менее, кондиционер для бороды является неотъемлемой частью процесса. Этот продукт должен придать бороде структуру и еще больший лоск.

И мужчины носят не только бороду. Большие звезды, такие как Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду, в высокой степени были образцом для подражания для многих мужчин. Они помогли нормализовать использование, среди прочего, тональных основ, кистей для бровей, контуринга, когда на лицо наносятся тени более темных цветов, глина и пудра для волос и других различных средств по уходу за кожей и прической для мужчин.