КСУ визнав конституційною заборону показувати російські фільми та серіали

Велика палата Конституційного Суду України визнала конституційною заборону показувати російські фільми та серіали.

Про це УНН повідомляє з посиланням на КСУ.

“Суд визнав такими, що відповідають Конституції України, приписи першого речення абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 151, другого речення частини другої статті 151 Закону України “Про кінематографію”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд визнав конституційними оспорювані приписи Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, а саме: перше речення абзацу десятого частини другої статті 6 відповідно до якого не допускається використання телерадіоорганізацій, зокрема, для “трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв”.

Також суд визнав конституційними оспорювані приписи Закону України “Про кінематографію”, а саме:

• абзац четвертий частини третьої статті 15, згідно з яким “одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку”;

• абзац четвертий частини четвертої статті 15, а саме словосполучення “у тому числі внесення одного з учасників фільму до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку”;

• частину шосту статті 15, відповідно до якої “Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”;

• частину сьому статті 15, згідно з якою “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та забезпечує своєчасне його оновлення”;

• частину першу статті 151, а саме словосполучення “а також забороняється трансляція (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора”;

• друге речення частини другої статті 151, відповідно до якого “заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року”.

Доповнення

У 2015 році Верховна Рада заборонила трансляцію в Україні російських фільмів та серіалів вироблених після 1 січня 2014 року.

Згодом Рада розширила заборону на трансляцію фільмів держави-агресора.