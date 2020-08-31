Кто может ввозить автомобили в Украину без налогов и пошлин

Согласно статье 377 Таможенного кодекса, легковые автомобили при ввозе в Украину из-за границы облагаются ввозной пошлиной, акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость.

Как говорится в посте телеграм-канала Адвокат права, существует три категории граждан, которым не платить пошлину позволяет законодательство:

1. лица с инвалидностью, которые обеспечиваются автомобилями, признанными гуманитарной помощью соответствующими органами социальной защиты населения;

2. граждане, которые ввозят (пересылают) легковой автомобиль в связи с переселением на постоянное место жительства в Украине;

3. граждане-резиденты, в пользу которых открыто наследство за пределами Украины и граждане-резиденты, которые получили транспортные средства в виде наград и призов на международных соревнованиях, конкурсах за пределами таможенной территории Украины.

Гуманитарная помощь

Обеспечение инвалидов, детей-инвалидов автомобилями, признанными гуманитарной помощью, осуществляется на условиях, предусмотренных законом, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 19.07.2006 №999. Согласно части первой ст. 6 Закона от 22.10.1992 №1192-XIV «О гуманитарной помощи» признание товаров (работ, услуг) гуманитарной помощью осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере социальной защиты населения, в каждом конкретном случае с учетом особенностей.

При переезде в Украину

При ввозе авто при переезде в Украину на постоянное место жительства должны выполняться следующие условия:

— ввоз (пересылка) автомобиля должно быть осуществлено в течение шести месяцев со дня выдачи документа, подтверждающего право гражданина на постоянное жительство в Украине;

— ввоз легкового транспортного средства в количестве не более одной единицы на каждого гражданина, достигшего 18-летнего возраста;

— документальное подтверждение того, что ко дню выдачи этого документа гражданин проживал не менее трех лет на территории страны, из которой он прибыл;

— транспортное средство личного пользования, классифицируется в одной из товарных позиций 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711 согласно УКТ ВЭД (в количестве одной единицы на каждого гражданина, достигшего 18-летнего возраста) был в собственности (или собственности) того, кто переезжает, не менее одного года.

Открытие наследства

В соответствии с пунктом 5 ч. 10 статьи 374 Таможенного кодекса Украины освобождаются от обложения таможенными платежами автомобили в количестве не более одной единицы, входящие в состав наследства по закону, открытого за пределами Украины в пользу резидента, в случае подтверждения его состава органами, совершающими нотариальные действия в стране ее открытия. Указанное подтверждение подлежит удостоверению или легализации в соответствующем зарубежном консульском учреждении Украины, если иное не предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Если автомобиль — награда в соревнованиях или выигрыш

Освобождаются от обложения таможенными платежами легковые автомобили в количестве не более одной единицы согласно пункту 6 ч. 10 ст. 374 Таможенного кодекса Украины, полученные гражданами-резидентами в виде наград и призов на международных соревнованиях, конкурсах за пределами таможенной территории Украины, при условии документального подтверждения факта награждения нотариальными органами соответствующей страны.

Указанное подтверждение подлежит удостоверению или легализации в соответствующем зарубежном консульском учреждении Украины, если иное не предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Владимир Бернстайн, Информатор