Купатися заборонено: у Києві виявили антисанітарію на 15 пляжах

На 15 пляжах Києва вода не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, тому купатися там заборонено.

Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Хоча цього року пляжний сезон у столиці офіційно не відкривали, комунальне підприємство “Плесо” все одно перевіряє якість води на місцях відпочинку.

Минулого тижня вони перевірили пляжі: “Золотий”, “Передмістна Слобідка”, “Чорторий”, “Наталка”, “Центральний”, “Молодіжний”, “Дитячий”, “Венеція”, “Веселка”, “Галерний”, “Тельбін”, “Райдуга”, “Троєщина”, “Вербний” та “Пуща-Водиця”.

Результати досліджень показали, що у воді на цих пляжах виявлено високий рівень бактеріального забруднення, зокрема кишкової палички. Це означає, що вода небезпечна для купання.

Кишкова паличка найактивніше розмножується під час спеки та після дощів. Якщо вона потрапить до організму, це може кишкові інфекції,запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання.

Ось симптомигострої кишкової інфекції, при яких потрібно негайно звертатися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

висока температура, що супроводжується діареєю та блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Нагадуємо, що через воєнний стан у столиці міська рада Києва не рекомендує відвідувати пляжі та відпочинкові зони, щоб уникнути масового скупчення людей. // “УП. Життя”