Легализация онлайн казино в Украине
Процесс легализации виртуальных клубов в Украине начался в 2019 году. Готовый законопроект был принят Верховной Радой в середине августа 2020 года. До этого любителям онлайн казино приходилось довольствоваться иностранными ресурсами, либо испытывать удачу на так называемых скриптовых сайтах с пиратским программным обеспечением.
Почему так популярен виртуальный гемблинг
С развитием интернета и мобильных телефонов появился запрос на азартные развлечения в Сети. Была создана целая индустрия, позволяющая пользоваться игровыми автоматами, покером и рулеткой не вставая со своего кресла.
По оценкам экспертом суммарный ежегодный доход всех онлайн казино в мире составляет несколько сотен миллиардов долларов. Такая соблазнительная цифра не могла пройти мимо различных государств, законодатели которых сразу же захотели легализовать виртуальный гемблинг.
Украина не осталась в стороне, процесс легализации онлайн казино — необходимая мера, принятая в соответствии с европейским вектором развития государства.
Отличие скриптового сайта от легального онлайн-казино
Скриптовый сайт использует пиратское программное обеспечение. Это эмуляторы, точные копии лицензионных продуктов, написанные программистами на заказ. Такие слоты имеют крайне низкий процент отдачи, не превышающий 15-20%. Выиграть в такие симуляторы практически невозможно. Это не единственный недостаток скриптовых казино, также пользователь может столкнуться с таким явлением, как:
- Отсутствие технической поддержки.
- Затруднение при выводе выигрыша.
- Блокировка сайта на территории Украины.
- Небольшой ассортимент азартных развлечений.
В отличие от легализованных онлайн казино, пиратские сайты принимают различную криптовалюту и переводы с электронных кошельков, а также не контролируют возраст игроков.
Преимущества легальных онлайн казино очевидны:
- Гарантированные выплаты на банковскую карту.
- Лицензионные игровые автоматы с высоким процентом отдачи.
- Качественная техническая поддержка.
- Удобный дизайн и интерфейс.
Информация о лицензии располагается на главной странице сайта, а также на государственных ресурсах, чтобы любой желающий мог проверить и убедиться в законности работы заведения.
Пополнение депозита и вывод выигрыша
Легализация онлайн казино в Украине потребовала от владельцев виртуальных клубов ограничить количество вариантов пополнения. Теперь доступны несколько способов, вот наиболее распространенные:
- Банковские карты Visa, Mastercard, Maestro.
- Терминалы самообслуживания: Global Money, iBox и так далее.
- Мобильные операторы: Киевстар, Лайф, Водафон.
В будущем планируется расширить варианты зачисления денег на счет, добавив электронные кошельки и криптовалюту.Tweet