Легализация онлайн казино в Украине

Процесс легализации виртуальных клубов в Украине начался в 2019 году. Готовый законопроект был принят Верховной Радой в середине августа 2020 года. До этого любителям онлайн казино приходилось довольствоваться иностранными ресурсами, либо испытывать удачу на так называемых скриптовых сайтах с пиратским программным обеспечением.

Почему так популярен виртуальный гемблинг

С развитием интернета и мобильных телефонов появился запрос на азартные развлечения в Сети. Была создана целая индустрия, позволяющая пользоваться игровыми автоматами, покером и рулеткой не вставая со своего кресла.

По оценкам экспертом суммарный ежегодный доход всех онлайн казино в мире составляет несколько сотен миллиардов долларов. Такая соблазнительная цифра не могла пройти мимо различных государств, законодатели которых сразу же захотели легализовать виртуальный гемблинг.

Украина не осталась в стороне, процесс легализации онлайн казино — необходимая мера, принятая в соответствии с европейским вектором развития государства.

Отличие скриптового сайта от легального онлайн-казино

Скриптовый сайт использует пиратское программное обеспечение. Это эмуляторы, точные копии лицензионных продуктов, написанные программистами на заказ. Такие слоты имеют крайне низкий процент отдачи, не превышающий 15-20%. Выиграть в такие симуляторы практически невозможно. Это не единственный недостаток скриптовых казино, также пользователь может столкнуться с таким явлением, как:

Отсутствие технической поддержки. Затруднение при выводе выигрыша. Блокировка сайта на территории Украины. Небольшой ассортимент азартных развлечений.

В отличие от легализованных онлайн казино, пиратские сайты принимают различную криптовалюту и переводы с электронных кошельков, а также не контролируют возраст игроков.

Преимущества легальных онлайн казино очевидны:

Гарантированные выплаты на банковскую карту.

Лицензионные игровые автоматы с высоким процентом отдачи.

Качественная техническая поддержка.

Удобный дизайн и интерфейс.

Информация о лицензии располагается на главной странице сайта, а также на государственных ресурсах, чтобы любой желающий мог проверить и убедиться в законности работы заведения.

Пополнение депозита и вывод выигрыша

Легализация онлайн казино в Украине потребовала от владельцев виртуальных клубов ограничить количество вариантов пополнения. Теперь доступны несколько способов, вот наиболее распространенные:

Банковские карты Visa, Mastercard, Maestro. Терминалы самообслуживания: Global Money, iBox и так далее. Мобильные операторы: Киевстар, Лайф, Водафон.

В будущем планируется расширить варианты зачисления денег на счет, добавив электронные кошельки и криптовалюту.