Литва объявила скандального Шария персоной нон грата

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Литва аннулировала блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. Это произошло 10 мая 2021 года.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Литва объявила Шария персоной нон грата

facebook.com anatolijsharij

Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения, им передали соответствующие материалы.

По имеющейся информации, Анатолий Шарий нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Литовские юристы утверждают, что успешное обжалование этого решения — маловероятно. Это связано с основательностью материалов и наличием политической поддержки этого решения.
Напомним, в начале марта Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария для избрания меры пресечения в суде.

Служба безопасности Украины попросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.

До этого блогер дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск.

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