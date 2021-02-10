Медицинский геноцид в ОРДЛО: смертность от COVID выше, чем где-либо в мире

Смертность от COVID на оккупированном Донбассе выше, чем где-либо в мире. Ситуацию можно назвать медицинским геноцидом.

Об этом на форуме «Украина 30» заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, украинская сторона собирает все данные о ситуации с COVID в ОРДЛО.

«Но даже по той статистике, которую я могу дать, она обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире», — отметил Резников.

Он также привел данные оккупационных администраций Донецка и Луганска. В частности, в неподконтрольной части Донецкой области смертность от COVID составляет 8,6%. Это в четыре раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.

«В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания», — сказал вице-премьер.

На оккупированной части Луганской области летальность 8,7%. При этом у людей нет возможности получить медицинскую помощь, проводится недостаточно тестирований, а также оккупанты блокируют КПВВ.

«Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения», — добавил Резников. // РБК-Украина