Microsoft закрила месенджер Skype

Месенджер Skype 5 травня 2025 року припиняє роботу.

Корпорація Microsoft, яка володіє Skype, заздалегідь попередила користувачів про закриття месенджера, запропонувавши їм перейти в Teams, зберігши контакти та обліковий запис, або завантажити архів повідомлень.

Як ідеться в заяві корпорації, Teams пропонує ті ж послуги, що й Skype, від листування в месенджері до відеозв’язку, плюс ще низку інших: відеоконференції, календарі та створення інтернет-спільнот. На думку Microsoft, він зручніший для роботи, а не лише приватного взаємозв’язку, і за два роки з моменту його запуску його вже встигли позитивно оцінити безліч користувачів.

Skype був одним із найстаріших месенджерів. Він був запущений у 2003 році командою естонських розробників за участю колишніх співробітників шведської компанії Tele2 Нікласа Зеннстрема та Януса Фрііса.

Компанія Microsoft купила месенджер у 2011 році за 8,5 мільярда доларів. // Радіо Свобода