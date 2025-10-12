Microsoft завершує підтримку Windows 10: користувачів закликають готуватися до змін

Після 14 жовтня мільйони комп’ютерів у всьому світі залишаться без оновлень безпеки.

Компанія Microsoft офіційно припиняє підтримку своєї операційної системи Windows 10. Починаючи з 14 жовтня 2025 року, користувачі більше не отримуватимуть оновлення безпеки, що зробить їхні пристрої вразливими до кібератак, пише BBC.

За даними Microsoft, Windows залишається найпопулярнішою комп’ютерною операційною системою у світі, встановленою на понад 1,4 мільярда пристроїв. За інформацією Statcounter, близько 43% користувачів у липні 2025 року продовжували працювати на Windows 10. Станом на вересень 2025 року саме в Україні цю систему досі використовують майже 54% споживачів.

Опитування, проведене у вересні, показало, що близько чверті користувачів планують залишитися на Windows 10 навіть після завершення офіційної підтримки, а приблизно кожен сьомий готується придбати новий комп’ютер. Громадські організації розкритикували рішення Microsoft, попереджаючи, що воно спричинить зайві витрати для споживачів та збільшення кількості електронних відходів.

За словами Натана Проктора, старшого директора американської організації PIRG, люди “втомилися від світу короткотривалих пристроїв, які неможливо полагодити або підтримувати”. Він наголосив, що споживачі заслуговують на технології, “які служать довше”.

Microsoft закликає користувачів оновитися до Windows 11, проте не всі пристрої відповідають технічним вимогам нової операційної системи. Тим, хто не може перейти на нову версію, компанія пропонує програму розширених оновлень безпеки (Extended Security Updates, ESU), яка продовжить надсилати критичні виправлення до жовтня 2026 року. Щоб скористатися програмою, користувач повинен:

оновити Windows 10 до останньої версії;

мати обліковий запис Microsoft;

створити резервну копію налаштувань комп’ютера.

Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити комісію в розмірі 30 доларів США. Комерційні клієнти мають сплатити 61 долар за пристрій. Точна сума оплати залежить від того, в якій частині світу проживає користувач.

З моменту запуску Windows 10 у 2015 році Microsoft регулярно випускала оновлення, додаючи нові функції та покращення безпеки. Тепер ці оновлення припиняються, що означає, що користувачі не отримуватимуть виправлень від вразливостей. Компанія наголошує на перевагах переходу на Windows 11, але для цього потрібен обліковий запис Microsoft, що викликає занепокоєння у частини користувачів через питання конфіденційності.

Після завершення підтримки Windows 10 стане більш вразливою до вірусів, шкідливих програм та кібератак, оскільки пристрої не отримуватимуть оновлень захисту. За словами директора з маркетингу Microsoft Consumer Юсуфа Мехді, компанії, які залишаться на старій системі, можуть також постати перед труднощами у дотриманні нормативних вимог щодо безпеки. Окрім цього, з часом інші розробники припинятимуть оновлення своїх програм для Windows 10, що може призвести до обмеження функціональності популярного програмного забезпечення. // Дзеркало тижня