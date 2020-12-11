Шестерых производителей «молочки» оштрафовали за псевдомасло и псевдосыр

Антимонопольный комитет наложил штрафы на сумму более 111,5 миллиона гривень на шестерых поддельщиков молочной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Производители изготавливали смесь с неизвестными составляющими и называли такую продукцию «маслом» и заменяли молочные жиры растительными при производстве сыров. Отмечается, что с точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения.

«При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни «сыром», ни «маслом», — говорят в АМКУ.

На производителей, распространявших информацию, вводившую в заблуждение граждан были наложены штрафы:

на ГП «Староконстантиновский молочный завод» (Хмельницкая обл.) — 84,892 млн грн; на ООО «Деражнянский молочный завод» (Хмельницкая обл.) — 9,46 млн грн; на ООО «Вивальди Д» (Днепропетровская обл.) — 6,9 млн грн; на ООО «Интер-мол» (Днепропетровская обл.) — 4,022 млн грн; на ООО «ОМПК «Славия» (Сумская обл.) — 3,5 млн грн; на ООО «Ива-арт» (Ивано-Франковская обл.) — 2,8 млн грн.

В Комитете отмечают, что некоторые производители прибегали к изготовлению некачественной продукции не первый раз. В ноябре АМКУ оштрафовал недобросовестных производителей — ООО «Богодуховский молокозавод» (Харьковская обл.), ООО «Малороганский молочный завод» (Харьковская обл.), ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая обл.), ООО «Симол» (Киевская обл.), ООО «Интер-Мол» — на общую сумму около 30 млн грн.

Таким образом, общая сумма штрафов, наложенная комитетом на недобросовестных производителей молочной продукции в 2020 году, превышает 140 млн грн.

При этом, ведомство продолжает рассмотрение дел и по другим подобным нарушителям конкурентного законодательства, решения по которым будут приняты в 2021 году.

Экономическая правда