Минобороны задолжало военным 1,5 миллиарда гривень, «боевые» вообще перестали платить – Офис омбудсмена

1 миллиард 271 миллион гривень составляет задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление.

Министерство обороны задолжало украинским военнослужащим 1 миллиард 465 миллионов 800 тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины на своей странице в Facebook.

В частности, 1 миллиард 271 миллион гривень составляет задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление.

«Также прекращено финансирование «боевых выплат» военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.

В связи с этим к уполномоченному Верховной Рады по правам человека поступают многочисленные обращения военнослужащих и членов их семей о нарушении конституционных прав.

Отмечается, что омбудсмен уже направил соответствующий запрос в адрес первого вице-премьера-министра экономики Украины Алексея Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

«Ситуация с соблюдением прав военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей находится на личном контроле уполномоченного», — подытожили в ведомстве. // УНИАН