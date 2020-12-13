У столичному автобусі кишенькові злодії витягли у поліцейського посвідчення і жетон

Курйозний випадок стався на маршруті №55, який курсує від Дарницької площі до вулиці Старонаводницької у Києві. Столичний поліцейський став жертвою кишенькових злодіїв.

Так, співробітник Солом’янського управління поліції сіл в автобус, щоб зробити поїздку у службових справах (для співробітників поліції проїзд безкоштовний). Ймовірно, поліцейський був зайнятий своїми роздумами, втратив пильність і не помітив, як його «обробили» кишенькові злодії.

В результаті у нього вкрали не тільки гаманець, в яких була скромна сума в кілька сотень гривень і банківські картки, а й службове посвідчення, і поліцейський жетон з особистим номером, які на біду лежали в тому ж портмоне.

Помітивши крадіжку, поліцейський відразу ж звернувся до колег з місцевого управління поліції, проте затримати кишенькових злодіїв по гарячих слідах і «відбити» у них службове посвідчення не вдалося. Хоча маршрут проревізуйте уздовж і поперек.

За заявою потерпілого колеги завели кримінальну виробництво за ч.1 ст.185 КК України — крадіжка. А ось у кишенькових злодіїв тепер з’явиться справжнє посвідчення поліцейського і жетон, з якими вони зможуть розгортати на улюблених маршрутах безкоштовно. // Вартові еспресо