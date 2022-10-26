Мобильные технологии: Особенности разработки приложений на iOS

Разработка приложений на iOS подразумевает, что они будут работать только под управлением операционной системы от фирмы Apple. Она устанавливается на смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства бренда.

Как отмечают специалисті компании Brander, в процессе разработки приложений на iOS https://brander.ua/ важно делать акцент на удобстве пользователя, а также на использовании фирменных технологий Apple. Обладатели айфонов привыкли к интуитивно понятным и удобным интерфейсам, поэтому их пожелания нужно учитывать.

Чем отличается разработка приложений на iOS?

Особенности разработки приложений на iOS напрямую вытекают из специфики самой операционной системы:

Конфиденциальность. Пользователи данной ОС полностью контролируют свою персональную информацию. Программа может получить доступ к личным данным лишь в том случае, если обладатель мобильного устройства даст свое согласие. Безопасность. Если вы ищете современную и совершенную в отношении безопасности операционную систему, то iOS вам точно подойдет. Она надежно защищена от вирусов, шпионских программ и другого вредоносного ПО, созданного хакерами и злоумышленниками со всего мира. Уникальный функционал Apple, который не всегда доступен на устройствах Android. При разработке приложений на iOS их создатели стараются по максимуму задействовать функции Siri, Face ID, Touch ID и т. д. Например, можно сделать так, чтобы приложение открывалось только после сканирования лица и отпечатка пальца. Магазин App Store. Он насчитывает сотни тысяч игр и программ разного профиля, причем все они проходят строгую проверку перед релизом. В процессе разработки приходится соблюдать множество требований, чтобы модераторы пропустили их творение и его увидела широкая аудитория. Если программу не пропустили с первого раза, ее приходится дорабатывать.

Разработка приложений на iOS важнее, чем для Android?

Как отмечают эксперты студии Brander.ua – разработка приложений на iOS и Android (или кроссплатформенных приложений) позволяет охватить практически всю целевую аудиторию, использующую современные средства коммуникации, такие как смартфоны и планшеты.

Но если говорить о преимуществах, то нужно учитывать регион и платежеспособность пользователей.

Android стал лидером по доле рынка. Устройства Android используются более чем 72,13% населения мира, тогда как на iOS приходится 27,13% пользователей смартфонов во всем мире. Однако доля рынка США составляет 57,46% iOS и 42,22% Android; Европа: 36,42% iOS и 63,02% Android.

Как мы видим, Android на данный момент является самой популярной платформой в мире. Это доминирование основано на пользователях из развивающихся стран и регионов с более низкими доходами. Согласно отчетам статистики, пользователи iPhone моложе, имеют более высокий уровень образования и зарабатывают больше, чем пользователи Android. В результате они тратят больше на каждое приложение.

У обеих платформ есть преимущества и недостатки, но, в конце концов, все сводится к нескольким переменным:

Целевая аудитория.

График.

Желаемые функции.

Бюджет на поддержку вашего приложения.

Цель дохода.

Нужно учитывать демографию и географию целевой аудитории, при принятии решения, какой платформе отдать предпочтения при создании приложения.