Мобильные технологии: Особенности разработки приложений на iOS
Разработка приложений на iOS подразумевает, что они будут работать только под управлением операционной системы от фирмы Apple. Она устанавливается на смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства бренда.
Как отмечают специалисті компании Brander, в процессе разработки приложений на iOS https://brander.ua/ важно делать акцент на удобстве пользователя, а также на использовании фирменных технологий Apple. Обладатели айфонов привыкли к интуитивно понятным и удобным интерфейсам, поэтому их пожелания нужно учитывать.
Чем отличается разработка приложений на iOS?
Особенности разработки приложений на iOS напрямую вытекают из специфики самой операционной системы:
- Конфиденциальность. Пользователи данной ОС полностью контролируют свою персональную информацию. Программа может получить доступ к личным данным лишь в том случае, если обладатель мобильного устройства даст свое согласие.
- Безопасность. Если вы ищете современную и совершенную в отношении безопасности операционную систему, то iOS вам точно подойдет. Она надежно защищена от вирусов, шпионских программ и другого вредоносного ПО, созданного хакерами и злоумышленниками со всего мира.
- Уникальный функционал Apple, который не всегда доступен на устройствах Android. При разработке приложений на iOS их создатели стараются по максимуму задействовать функции Siri, Face ID, Touch ID и т. д. Например, можно сделать так, чтобы приложение открывалось только после сканирования лица и отпечатка пальца.
- Магазин App Store. Он насчитывает сотни тысяч игр и программ разного профиля, причем все они проходят строгую проверку перед релизом. В процессе разработки приходится соблюдать множество требований, чтобы модераторы пропустили их творение и его увидела широкая аудитория. Если программу не пропустили с первого раза, ее приходится дорабатывать.
Разработка приложений на iOS важнее, чем для Android?
Как отмечают эксперты студии Brander.ua – разработка приложений на iOS и Android (или кроссплатформенных приложений) позволяет охватить практически всю целевую аудиторию, использующую современные средства коммуникации, такие как смартфоны и планшеты.
Но если говорить о преимуществах, то нужно учитывать регион и платежеспособность пользователей.
Android стал лидером по доле рынка. Устройства Android используются более чем 72,13% населения мира, тогда как на iOS приходится 27,13% пользователей смартфонов во всем мире. Однако доля рынка США составляет 57,46% iOS и 42,22% Android; Европа: 36,42% iOS и 63,02% Android.
Как мы видим, Android на данный момент является самой популярной платформой в мире. Это доминирование основано на пользователях из развивающихся стран и регионов с более низкими доходами. Согласно отчетам статистики, пользователи iPhone моложе, имеют более высокий уровень образования и зарабатывают больше, чем пользователи Android. В результате они тратят больше на каждое приложение.
У обеих платформ есть преимущества и недостатки, но, в конце концов, все сводится к нескольким переменным:
- Целевая аудитория.
- График.
- Желаемые функции.
- Бюджет на поддержку вашего приложения.
- Цель дохода.
Нужно учитывать демографию и географию целевой аудитории, при принятии решения, какой платформе отдать предпочтения при создании приложения.