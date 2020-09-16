Мост Патона в Киеве закрывают на реставрацию до конца 2025 года

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко 15 сентября подписал распоряжение «О реставрации с приспособлением моста им. Е.О.Патона через р. Днепр».

Документ обнародован 16 сентября.

Мост Патона в Киеве закрывают на реставрацию

Фото: Информатор

Согласно распоряжению, реставрацию моста Патона должны закончить до 31 декабря 2025 года. Заказчиком работ определено КП «Киевавтодор», их будут проводить за бюджетные средства.

Мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, и он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с большими левобережными жилыми массивами.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году на мосту Патона запретили проезд грузовикам. // LB.ua

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