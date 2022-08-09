МВС оприлюднило вимоги для в’їзду і перебування в Україні іноземців під час війни
Необхідно мати паспорт, візу, підтвердження мети перебування, фінансове забезпечення та відсутність рішення уповноваженого держоргану України щодо заборони в’їзду.
Міністерство внутрішніх справ (МВС) оприлюднило вимоги для в’їзду та перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства під час війни.
Про це повідомляє прес-служба відомства у Telegram.
Зазначається, що у розробленій покроковій інструкції викладено всі вимоги щодо в’їзду в Україну, а також перебування іноземців та осіб без громадянства з урахуванням запровадження в Україні 24 лютого воєнного стану.
Для перетину кордону іноземцям або особам без громадянства потрібні:
- дійсний паспортний документ;
- відсутність рішення уповноваженого держоргану України щодо заборони в’їзду особи на територію держави;
- наявність в’їзної візи;
- підтвердження мети перебування;
- достатнє фінансове забезпечення.
“Іноземці або особи без громадянства, якими не виконано один чи кілька пунктів, не допускаються на територію України”, – наголосили в МВС.
Також визначено, що під час перебування в Україні в умовах воєнного стану для іноземців та осіб без громадянства обов’язкові до виконання: комендантська година, правила поведінки під час сигналів “Повітряна тривога” та “Ракетна небезпека”. // УНІАНTweet