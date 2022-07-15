На что обращать внимание при путешествии в Черногорию

Черногория ― миниатюрная страна, которая успешно конкурирует со многими туристическими известными центрами. Она находится на западе Балканского полуострова. Наиболее крупными городами с немалым количеством населения являются Подгорица и Никшич. Ежегодно сюда приезжает все больше и больше туристов.

А все потому, что туры в Черногорию достаточно недорогие. И сейчас ― это прекрасная возможность выехать из опасных территорий, эмоционально отдохнуть в тихом красивом уголке, ощутить душевный покой и восстановить внутреннее равновесие, отвлечь себя экскурсиями, спортивными мероприятиями, пляжным отдыхом, национальной кухней.

Лучшее время для отдыха в Черногории

Перед выбором подходящего тура определитесь с сезоном. Климат в Черногории мягкий. Если вы хотите наслаждаться пляжным отдыхом и загорать, выбирайте время с начала мая по конец октября.

Что касается ноября, то в этом месяце вы уже не увидите такого наплыва туристов, как в летнюю пору. И это ― замечательное время, чтобы приехать на экскурсию, увидеть интересные и запоминающиеся места. Температура воздуха в этом месяце достигает до +20°C. А вода моря может быть даже до +23°C, можно будет искупаться в солнечный день.

В бархатный сезон дневная температура на таких курортах как Котор, Будва, Ульцинь достигает +24°C. Ближе к ночи она опускается на +12°C. Осенью могут быть дожди.

Известные курорты

Вот самые главные курорты, которые так полюбились туристам:

Будва. Это один из востребованных курортов. Стоимость туров сюда достаточно высокая, а все потому, что в городе много исторических памяток, красивых крепостей, мест, где можно погулять и сделать фото. Здесь же находится пляж Морген ― один из известных во всей страны. Котор. Курортное местечко заслужило популярность разнообразием храмов. Тут стоит одна из величественных стен крепости, которая по своим масштабам уступает исключительно Великой Китайской стене. Пляжи небольшие, но хорошо оборудованы. В городок приезжают в основном на экскурсии. Востребованными являются рестораны с итальянской кухней. Колашин. Город, в котором находится заповедная зона с вековыми лесами. Сюда можно приехать в любой сезон ― имеются развлечения на любой вкус, а также есть возможность оздоровиться, подлечить нервную систему и дыхательные органы чистым воздухом гор. Герцег-Нови. Что может быть лучше города на горе. Здесь из любого уголка можно увидеть удивительный пейзаж. Город покрыт зеленью, считается экологически чистым. Обустроен пляж Жаница с прозрачной водой. Зимой можно побывать на фестивале Мимозы ― он проходит каждый год, предусматривает городское празднование с дискотекой, различными шоу.

Основные достопримечательности

Отправляясь в Черногорию, не забудьте побывать в местах, которые представляют собой настоящее открытие для любознательных туристов. Это:

национальные старые парки;

крепость Лесендро;

церковь Святого Трипуна;

монастырь под названием Острог.

В Черногории очень мало клубов и пляжей с бурными вечеринками. Это страна больше подходит для тех, кто любит и ценит природу, хочет расслабиться, отдохнуть, попробовать вкусные национальные блюда, сделать памятные фотографии и поправить здоровье. Здесь можно заняться разными видами спорта, например, параглайдингом, прыгнуть с парашютом, если вы давно уже об этом мечтали.

На что обращать внимание при выборе тура в Черногорию

При выборе тура стоит учитывать, что даже гостиница «Люкс» отличается внешним минимализмом, а предметы гигиены нужно обязательно брать с собой. Несмотря на это, вы можете выбрать отдых по своему вкусу и бюджету. Основное, на что следует обращать внимание, это:

питание ― входит ли оно в турпакет, сколько раз в день предлагается;

экскурсии, которые могут быть включены в тур, или их нужно будет заказать отдельно;

транспорт ― автобус или самолет;

«звездность» отеля ― лучше выбирать место проживания с большим количеством звезд, чтобы иметь основные удобства.

Туризм постепенно адаптируется к непростой ситуации в мире, и сейчас украинские туроператоры организовывают вылеты из некоторых городов Польши и Молдовы. Также можно добраться до Черногории автобусным чартером из Львова, Киева и Одессы. При желании можно заказать трансфер в аэропорт.