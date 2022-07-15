На что обращать внимание при путешествии в Черногорию
Черногория ― миниатюрная страна, которая успешно конкурирует со многими туристическими известными центрами. Она находится на западе Балканского полуострова. Наиболее крупными городами с немалым количеством населения являются Подгорица и Никшич. Ежегодно сюда приезжает все больше и больше туристов.
А все потому, что туры в Черногорию достаточно недорогие. И сейчас ― это прекрасная возможность выехать из опасных территорий, эмоционально отдохнуть в тихом красивом уголке, ощутить душевный покой и восстановить внутреннее равновесие, отвлечь себя экскурсиями, спортивными мероприятиями, пляжным отдыхом, национальной кухней.
Лучшее время для отдыха в Черногории
Перед выбором подходящего тура определитесь с сезоном. Климат в Черногории мягкий. Если вы хотите наслаждаться пляжным отдыхом и загорать, выбирайте время с начала мая по конец октября.
Что касается ноября, то в этом месяце вы уже не увидите такого наплыва туристов, как в летнюю пору. И это ― замечательное время, чтобы приехать на экскурсию, увидеть интересные и запоминающиеся места. Температура воздуха в этом месяце достигает до +20°C. А вода моря может быть даже до +23°C, можно будет искупаться в солнечный день.
В бархатный сезон дневная температура на таких курортах как Котор, Будва, Ульцинь достигает +24°C. Ближе к ночи она опускается на +12°C. Осенью могут быть дожди.
Известные курорты
Вот самые главные курорты, которые так полюбились туристам:
- Будва. Это один из востребованных курортов. Стоимость туров сюда достаточно высокая, а все потому, что в городе много исторических памяток, красивых крепостей, мест, где можно погулять и сделать фото. Здесь же находится пляж Морген ― один из известных во всей страны.
- Котор. Курортное местечко заслужило популярность разнообразием храмов. Тут стоит одна из величественных стен крепости, которая по своим масштабам уступает исключительно Великой Китайской стене. Пляжи небольшие, но хорошо оборудованы. В городок приезжают в основном на экскурсии. Востребованными являются рестораны с итальянской кухней.
- Колашин. Город, в котором находится заповедная зона с вековыми лесами. Сюда можно приехать в любой сезон ― имеются развлечения на любой вкус, а также есть возможность оздоровиться, подлечить нервную систему и дыхательные органы чистым воздухом гор.
- Герцег-Нови. Что может быть лучше города на горе. Здесь из любого уголка можно увидеть удивительный пейзаж. Город покрыт зеленью, считается экологически чистым. Обустроен пляж Жаница с прозрачной водой. Зимой можно побывать на фестивале Мимозы ― он проходит каждый год, предусматривает городское празднование с дискотекой, различными шоу.
Основные достопримечательности
Отправляясь в Черногорию, не забудьте побывать в местах, которые представляют собой настоящее открытие для любознательных туристов. Это:
- национальные старые парки;
- крепость Лесендро;
- церковь Святого Трипуна;
- монастырь под названием Острог.
В Черногории очень мало клубов и пляжей с бурными вечеринками. Это страна больше подходит для тех, кто любит и ценит природу, хочет расслабиться, отдохнуть, попробовать вкусные национальные блюда, сделать памятные фотографии и поправить здоровье. Здесь можно заняться разными видами спорта, например, параглайдингом, прыгнуть с парашютом, если вы давно уже об этом мечтали.
На что обращать внимание при выборе тура в Черногорию
При выборе тура стоит учитывать, что даже гостиница «Люкс» отличается внешним минимализмом, а предметы гигиены нужно обязательно брать с собой. Несмотря на это, вы можете выбрать отдых по своему вкусу и бюджету. Основное, на что следует обращать внимание, это:
- питание ― входит ли оно в турпакет, сколько раз в день предлагается;
- экскурсии, которые могут быть включены в тур, или их нужно будет заказать отдельно;
- транспорт ― автобус или самолет;
- «звездность» отеля ― лучше выбирать место проживания с большим количеством звезд, чтобы иметь основные удобства.
Туризм постепенно адаптируется к непростой ситуации в мире, и сейчас украинские туроператоры организовывают вылеты из некоторых городов Польши и Молдовы. Также можно добраться до Черногории автобусным чартером из Львова, Киева и Одессы. При желании можно заказать трансфер в аэропорт.