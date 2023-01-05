В Україні посвідчення водія отримуватимуть по-новому: що змінилося (інструкція)

З 2023 року у нашій країні діє оновлений алгоритм отримання водійських прав.

В Україні тепер для охочих отримати водійське посвідчення діятиме новий алгоритм підготовки в автошколі та складання іспитів.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

На першому етапі потрібно обрати акредитований навчальний заклад та пройти теоретичний курс навчання. Потім за допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту у сервісному центрі МВС.

Наступний етап – практична підготовка. Майбутній водій опановує водійські навички, здає практику водіння в автошколі та отримує свідчення. Після цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС та успішно скласти практичний іспит, щоб отримати посвідчення.

Тобто, згідно з новими правилами, тепер практику водіння можна розпочати вивчати лише після складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Після цього – практичний іспит спочатку в автошколі, а потім – у МВС.

Українські водійські посвідчення: які нововведення діють

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в “Дії” без пластикового аналога. Зазначалося, що постанова набула чинності 14 грудня.

Нагадаємо, українські біженці зможуть використовувати свої національні водійські права на території ЄС без необхідності їхньої заміни. Відповідний проект був ухвалений ЄП. Українські біженці можуть використовувати свої водійські права доти, поки мають статус тимчасового захисту. // УНІАН