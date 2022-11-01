На Харківщині чоловік хотів розібрати фрагмент ракети С-300 – загинув він, вагітна дружина й 4-річна донька

За попередніми висновками поліції, чоловік приніс додому нерозірвану частину ракети С-300, вона здетонувала.

У селі Федорівка Лозівського району Харківської області 47-річний чоловік знайшов у полі нерозірваний фрагмент ракети С-300 та приніс його додому на подвір’я. Це закінчилося трагічно для родини.

Як повідомляє поліція Харківщини, унаслідок вибуху загинув сам чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька.

“Попередньо встановлено, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував”, – йдеться у повідомленні.

Справу кваліфікують як нещасний випадок.

“Десь перед обідом як гахнуло на краю села, ніхто нічого не зрозумів, туди ж не проїдеш, там грязюка, ніхто туди й не потикався. Жінку посікло осколками, вона кров’ю стекла, а чоловіка і дитину закинуло на город, в капусту”, — розповів “Суспільному. Харків” односелець загиблих Богдан.

Видання уточнює, що 35-річна загибла була вагітна. За його інформацією, чоловік намагався розібрати принесену на подвір’я ракету. // УНІАН