На Киев идет похолодание (адреса пунктов обогрева)

По прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на 21 декабря в столице температура воздуха снизится до 9-11 градусов мороза. Как предупреждают синоптики, морозная погода продержится несколько дней.

С 20 декабря в столице начали работу пункты обогрева, к которым может обратиться каждый нуждающийся помощи в морозные дни. Сообщает Информатор со ссылкой на КГГА.

Пункты располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

В некоторых из пунктов обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий.

В Дарницком и Соломенском районе, где расположен Пригородный вокзал «Дарница» и вокзал станции «Киев-Пассажирский», усилят работу социальные патрули.

Перечень стационарных пунктов обогрева населения, размещенных на территории Киева в зимний период 2021-2022 годов:

Вероника Комиссаренко