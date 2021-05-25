В России спустя 13 лет задержали учителя, развращавшего школьников в походах

Сделать это удалось благодаря интернет-исповеди одной из жертв

Грехи прошлых лет настигли 50-летнего педагога из подмосковной Электростали. Учитель организовывал походы, в которых развращал несовершеннолетних учеников.

Как стало известно «МК», в апреле этого года оперативники, изучая соцсети, наткнулись на видео 25-летнего молодого человека Евгения (все имена изменены). Парень рассказывал, как в 2008 году он вместе с одноклассниками и учителем информатики ходил в поход, в котором ребятишки с педагогом изучали пещеры и каменоломни. Спали туристы, естественно, в палатках. Ночью Евгений, по его словам, проснулся от того, что его кто-то гладит по телу. Открыв глаза, Евгений увидел преподавателя Анатолия Борисовича, который залез руками к нему под одеяло и, не стесняясь, трогал мальчика в интимных местах. Второй рукой педагог гладил себя. Женя попросил прекратить домогательства. Тогда мальчик не придал этому значения и никому ничего не рассказывал, а сейчас, вспомнив эту историю, решил поделиться ею с подписчиками.

Сыщики быстро вышли на Евгения. Молодой человек подтвердил свои слова и решил написать заявление на бывшего учителя, пояснив, что Анатолий Борисович постоянно организовывал походы с учениками.

Опера провели кропотливую работу и установили, что это 50-летний педагог одной из школ города Электростали, который трудился в ней с 1993 года. Походы и туризм были его увлечением, и он привлек к этому своих учеников. Многим родителям идея понравилась, и они с удовольствием отпускали своих отпрысков с учителем. Часто кто-то из родителей присоединялся к группе. Туристы сплавлялись на лодках, изучали пещеры, да и просто ходили с ночевками в лес, чтобы посидеть у костра с гитарой. Маршруты менялись с учетом времени года, а ходили практически круглый год.

Изучив списки походников в разные годы и пообщавшись со многими учениками, в том числе бывшими выпускниками, оперативники установили еще четыре случая домогательств Анатолия Борисовича к несовершеннолетним подопечным. Ночью учитель залезал под одеяла к мальчикам и удовлетворял свои сексуальные потребности. Все четверо также написали заявления в полицию. По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело, и педагога подали в розыск, а он, как всегда, был на туристическом маршруте — на этот раз в Карелии. Как только любвеобильный педагог вернулся, его сразу задержали.

Пока учитель все обвинения отрицает, называя это оговором, но на очных ставках все потерпевшие прямо указали на него и подтвердили свои показания. Коллеги походника были в шоке, когда узнали о его наклонностях. Дети любили Анатолия Борисовича, никто и никогда на него не жаловался. Все свои предметы учитель вел грамотно, без нареканий.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная, по ходатайству следователя следственного отдела по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, совершенных в 2008 году (ч. 3 ст. 135 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошены свидетели и потерпевшие, проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого, назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, проведены очные ставки с участием потерпевших и обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.