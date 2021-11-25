На Миколаївщині в чоловіка відібрали авто через несплату боргу за електроенергію

Загальна сума боргу споживача складала 14 тисяч гривень.

Про це повідомляє “Миколаївоблтеплоенерго”.

У рамках роботи, направленої на погашення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії, 25 листопада було проведено опис та арешт автомобіля RENAULT TWINGO, 1999 року випуску. Транспортний засіб примусово евакуйовано на майданчик ДП “Сетам” для його оцінки та примусової реалізації.

Станом на 24 листопада загальна сума боргу споживача перед ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” за рішеннями суду 2011, 2014 та 2018 років склала майже 14 тисяч гривень. Одразу ж після примусової евакуації автомобіля, сума боргу була сплачена в повному обсязі.

“Нагадуємо, що своєчасна сплата заборгованості за послуги з теплопостачання є обов’язковою для усіх споживачів, а несплата за тепло призводить до невідворотності відповідальності та додаткових витрат (судовий збір, штрафи тощо)”, – коментують у відділі по роботі з заборгованістю ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”.

Зауважимо, що це вже сьомий автомобіль, який цьогоріч (за останні півроку) заарештовано за борги перед підприємством. // Діло