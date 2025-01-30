На столичній вулиці до 10 травня буде обмежено рух транспорту (схема)
Із 31 січня до 10 травня буде обмежений рух вулицею Полярною в напрямку від вулиці Лебединської до вулиці Сім’ї Кульженків
Про це повідомляє Комунальна корпорація “Київавтодор”.
У цей період дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід через залізничну колію на вулиці Полярній. Роботи виконуватимуть поетапно – зі збереженням руху транспорту в обох напрямках.
На час проведення робіт рух транспорту в обох напрямках здійснюватиметься протилежною частиною шляхопроводу.
Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
Київська міська державна адміністрація – КМДАTweet