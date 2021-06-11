На Волині ДБР викрило масштабну схему з ввезення в Україну євроблях

Слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів Луцького прикордонного загону, який брав хабарі з громадян України та іноземців за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Встановлено, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне «оформлене» авто він брав 600 доларів США.

Слідчі ДБР задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.

Начальнику підрозділу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

ДБР