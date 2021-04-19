Наступит ли долгожданная весна в Украине: прогноз на конец апреля

На протяжении последних двух недель апреля возможно незначительное похолодание по все территории Украины. Со стороны Европы поступает неустойчивый воздушный поток, в связи с чем погодные условия будут переменчивыми.

Прогноз погоды на период с 19 по 25 апреля

Предпоследняя неделя апреля ознаменуется пасмурными днями практически во всех областях Украины за исключением западного региона. На Прикарпатье выпадает максимум солнечных и ясных дней по сравнению с другими областями. Ясная погода будет радовать горожан Ивано-Франковска и Черновцов на протяжении 5 дней. В остальные два дня – 20 и 22 апреля – будет переменная облачность. Температура воздуха будет равна 10 градусам выше нуля, давление на уровне 730 мм рт.ст., без существенных осадков.

Согласно прогнозу метеорологов, погода Киева ожидает быть пасмурной с небольшим количеством осадков, температурный показатель будет равен плюс 11 градусам днем, ночи по прежнему прохладные с температурой плюс 5-7 градусов, давление 740 мм рт.ст., влажность 80%.

В Одессе и области погодные условия прогнозируются благоприятные: температура выше 13 градусов тепла, давление 750 мм рт.ст., незначительные осадки, влажность 60-70%.

На Восточной части Украины, в том числе в г. Харьков первые дни недели будут с обильными дождями, а вот ближе к выходным выглянет солнце и температура поднимется до плюс 16 градусов. Повышенная влажность в 90% может придать некий дискомфорт, однако огорчаться не стоит ведь впереди сравнительно теплая и сухая погода ожидается.

Прогноз погоды на период с 26 по 30 апреля

Погода в последнюю неделю апреля начинает стабилизироваться. По всей территории государства ожидаются следующие климатические условия:

воздушные массы прогреются до уровня 18-19 градусов со знаком плюс;

давление 750 мм рт.ст.;

ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 4-5 м/с;

осадков практически не ожидается;

влажность 50-60%.

В частности, в Киеве температура будет достигать отметки в 21 градус выше нуля, в Харькове – 17 градусов, во Львове – 15 градусов, а в Одессе – 17 градусов.