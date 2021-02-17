Науковці заявляють про утиски з боку міністра освіти Шкарлета

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет за допомогою адвоката вимагає видалити публікації, у яких науковці дослідили його роботи та його колишніх університетських колег на наявність плагіату.

Йдеться про матеріали сайту «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях», де були опубліковані розслідування.

Причина вимоги у тому, що «публікації на сайті містять розголошення (поширення) персональних даних Шкарлета Сергія Миколайовича та фото, на яких він зображений«.

Це стверджує представник Шкарлета, адвокат Олександр Радченко у листі, який є в розпорядженні «Української правди. Життя».

В коментарі «Українській правді. Життя» науковці запевняють, що жодних порушень у публікаціях не було, а вся використана інформація – публічна.

У зв’язку з цим вчені виступили із заявою, в якій стверджують про утиски свободи слова та хочуть звернути увагу керівництва держави на проблему академічної недоброчесності.

«Особливе обурення науковців викликали останні дії з боку осіб, яких викрили у плагіаті – вони вимагають видалити всю інформацію про їхні вчинки.

І це роблять не тільки співробітники ЧНТУ, але й керівник патронатної служби МОН Сергій Захарін та міністр освіти і науки Сергій Шкарлет через свого адвоката.

І це вже дуже серйозно, бо відображає ставлення до академічної доброчесності не тільки окремих осіб, а й керівництва МОН», – зазначає одна із підписантів заяви, доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України Світлана Арбузова.

Серед підписантів – доктори та кандидати наук, професори, академіки і члени-кореспонденти Національної академії наук та Національної академії медичних наук України.

Всього заяву підписали 42 науковці.

«Українська правда. Життя» звернулася за поясненням щодо правомірності вимоги про видалення публікацій з аналізом плагіату Шкарлета до юриста та чекає відповіді.

Нагадаємо, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти офіційно підтвердило наявність плагіату в 4 роботах Сергія Шкарлета

Зокрема, науковці, які зробили аналіз статті для докторської дисертації міністра освіти Сергія Шкарлета, виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.

Публікуємо повний текст заяви академічної спільноти: