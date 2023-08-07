Гроші на оздоровлення дітей: хто може отримати 14 тисяч гривень від держави

Деякі сім’ї можуть отримати кошти на оздоровлення дітей. Йдеться про виплату 14 тисяч гривень на відпочинок дітей у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму “єОздоровлення”.

Цього року в Україні стартувала програма дитячого оздоровлення “гроші ходять за дитиною”. У рамках програми можна отримати по 14 165 гривень. Ці кошти призначені для купівлі путівки для дітей в оздоровчий табір у Карпатах.

Допомога передбачена для сімей з дітьми, які:

проживали на тимчасово окупованих територіях;

перебували у зоні бойових дій;

мешкають на кордоні з Росією.

Також отримати допомогу можуть малозабезпечені категорії населення, а саме діти з інвалідністю та багатодітні сім’ї.

Розраховувати на допомогу можуть сім’ї з таких областей: