Не врачи и не учителя: кому повысят зарплаты в Украине с января 2021 года

Правительство предлагает в 2021 году дополнительно повысить размер прожиточного минимума, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры. Если раньше этот размер планировался на уровне 1 тыс. грн с 1 января 2021 года, то теперь правительство предлагает повысить этот размер до 1600 грн.

Об этом сказано в сообщении телеграмм-канала «Ваші гроші» Киевской школы экономики (KSE).

Напомним, что вчера Кабмин утвердил законопроект о государственном бюджете на 2021 ко второму чтению и передал его в парламент для голосования.

Ко второму чтению правительство Шмыгаля увеличило расходы на Генеральную прокуратуру на 2 млрд грн (до 11,4 млрд грн) в следующем году. В KSE заявили, что это единственное дополнительное повышение социальных стандартов, которое предусмотрено в проекте бюджета ко второму чтению. Которое, к тому же, предполагается уже с 1 января 2021 года.

При этом, больше всего сэкономят за счет выплаты пенсий — 8,5 млрд грн. Связано это с переносом сроков повышения минимальной зарплаты до 6500 грн с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

Также, на 4,9 млрд грн планируется уменьшить расходы на Государственный фонд регионалного развития и на 2,3 млрд грн сократят образовательную субвенцию из-за переноса сроков повышения минимальной зарплаты.

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Ирина Логуш, Информатор