Аферисти з мережі call-центрів щодня викрадали з банківських рахунків до 20 тис. доларів

Викрили зловмисників кіберфахівці Служби безпеки України. Call-центри «працювали» у Вінниці.

Оператори під виглядом працівників банків пропонували клієнтам скористатися різними послугами страхування, зокрема їхніх депозитів.

Вони «уточнювали» реквізити банківських карток, паролі. А потім знімали кошти з рахунків ошуканих громадян.

За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, а штат працівників налічував до сорока осіб.

Під час обшуків було вилучено понад 40 комп‘ютерів, телекомунікаційне обладнання, sim-карти та «чорнову» документацію.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Служба безпеки України