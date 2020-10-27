Аферисти з мережі call-центрів щодня викрадали з банківських рахунків до 20 тис. доларів
Викрили зловмисників кіберфахівці Служби безпеки України. Call-центри «працювали» у Вінниці.
Оператори під виглядом працівників банків пропонували клієнтам скористатися різними послугами страхування, зокрема їхніх депозитів.
Вони «уточнювали» реквізити банківських карток, паролі. А потім знімали кошти з рахунків ошуканих громадян.
За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, а штат працівників налічував до сорока осіб.
Під час обшуків було вилучено понад 40 комп‘ютерів, телекомунікаційне обладнання, sim-карти та «чорнову» документацію.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження.Tweet