Норвегія передає Україні додаткову тисячу мікродронів Black Hornet для ведення розвідки

Норвегія передасть Україні додаткову тисячу крихітних безпілотників Black Hornet для ведення розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Міноборони Норвегії .

“Україна дуже задоволена попередніми норвезькими поставками цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень. Безпілотник, який отримав назву Black Hornet, виробляється в Норвегії, і зараз ми надаємо Україні 1000 нових комплектів безпілотників”, – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Black Hornet

Дрони від Teledyne FLIR є лідерами світового ринку. Їх використовує низка союзників України, включно з США та Британію.

Такі безпілотники використовується для розвідки та визначення цілей. За словами міністра оборони Норвегії, вони прості в експлуатації.

Ці військові нанодрони Black Hornet важать 32 грами, їх важко виявити, тому вони особливо добре підходять для бою в міських районах.