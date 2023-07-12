Норвегія передає Україні додаткову тисячу мікродронів Black Hornet для ведення розвідки
Норвегія передасть Україні додаткову тисячу крихітних безпілотників Black Hornet для ведення розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Міноборони Норвегії.
“Україна дуже задоволена попередніми норвезькими поставками цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень. Безпілотник, який отримав назву Black Hornet, виробляється в Норвегії, і зараз ми надаємо Україні 1000 нових комплектів безпілотників”, – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Black Hornet
Дрони від Teledyne FLIR є лідерами світового ринку. Їх використовує низка союзників України, включно з США та Британію.
Такі безпілотники використовується для розвідки та визначення цілей. За словами міністра оборони Норвегії, вони прості в експлуатації.
Ці військові нанодрони Black Hornet важать 32 грами, їх важко виявити, тому вони особливо добре підходять для бою в міських районах.