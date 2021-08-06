Гид покупателя: на что следует обращать внимание при покупке солнцезащитных очков

Могут ли очки за несколько десятков гривен из Китая или купленные за сотню гривен на раскладках действительно защитить ваши глаза от солнца? Обязательно ли покупать очки в специализированных магазинах? Как позаботиться о глазах летом?

Специалисты компании HIGHCLASS https://highclass.com.ua/ рассказывают, на что следует обращать внимание при покупке солнцезащитных очков, чтобы не навредить себе.

Летние солнцезащитные очки — теперь незаменимый элемент нашего гардероба. Мы не должны выходить из дома без них, потому что благодаря очкам мы защищаем глаза от вредного воздействия UVA и UVB излучения. УФ-излучение достигает сетчатки и может ее повредить. В сетчатке глаза есть светопоглощающие фоторецепторы, которые серьезно подвержены повреждению УФ-излучением. С возрастом хрусталик глаза, в отличие от роговицы, имеет переменное поглощение УФ-излучения, поэтому пожилые люди особенно уязвимы. Ультрафиолетовые лучи — это компонент солнечного света, который в зависимости от длины волны подразделяется на три категории: UVA, UVB и UVC. Чем короче длина волны, тем выше уровень энергии и, как следствие, еще больше потенциальное вредное воздействие на глаза.

Когда солнце заходит, разве нам больше не нужно носить очки?

Солнцезащитные очки просто необходимы в любое время года. Также нельзя забывать о защите глаз в пасмурные дни, ведь 90 процентов УФ-излучение проникает сквозь облака. Длительное воздействие ультрафиолетового (УФ) света может увеличить риск катаракты и других заболеваний глаз (птеригиума, возрастной дегенерации желтого пятна, меланомы и конъюнктивита). Поэтому важно носить солнцезащитные очки и зимой.

К счастью, функциональность может идти рука об руку с дизайном, а очки с хорошими фильтрами становятся полезным аксессуаром, подчеркивающим стиль. Однако важнее всего эффективная защита — очки должны хорошо защищать глаза.

Что нужно учитывать при покупке солнцезащитных очков?

Покупая солнцезащитные очки, специалисты рекомендуют обязательно проверить, хорошо ли они выполняют свою защитную функцию. Обычно многие ориентируются на модную форму оправы, но самое главное — проверить, имеют ли очки нужный уровень оттенка и какой у них солнцезащитный уровень.

Важно выбирать солнцезащитные очки, которые блокируют от 99 до 100 процентов UVA и UVB излучение. Когда в очках нет подходящих фильтров, зрачки расширяются, а не сужаются, что приводит к попаданию более вредного солнечного света в глаз через роговицу. Поэтому при покупке очков стоит уточнить информацию о мощности УФ-фильтра. Лучшие очки имеют фильтр UV 400, который поглощает 100% солнечных лучей и вредное излучение.

Полная защита от солнца обеспечивается очками с антибликовым покрытием и поляризационным фильтром.

Все чаще можно встретить поляризационные очки. Что это?

Поляризационные линзы нейтрализуют блики. В то же время они увеличивают контраст, благодаря чему мы видим более резкие и насыщенные цвета. Людям, любящим активный отдых, стоит выбирать поляризованные очки. Поляризация также особенно рекомендуется для водителей и людей, которые много времени проводят у воды или занимаются зимними видами спорта. С другой стороны, антибликовое покрытие предотвращает отражение света от очков и глаз, благодаря чему изображение становится более четким, а глаза менее утомляются.

Должны ли хорошие солнцезащитные очки стоить дороже? Можно ли будет купить приличную пару за 100-200 грн?

Солнцезащитные очки лучше сего покупать в специализированных магазинах оптики. Там работают опытные люди со специальными знаниями. Подобрать подходящие солнцезащитные очки могут специалисты. Дешевые очки на раскладках и базарах — некачественные, с никелем, вызывающим аллергию, без соответствующих сертификатов. Такие очки могут принести больше вреда, чем пользы.

Обычные очки, купленные в ларьках или в неспециализированных магазинах по цене пары сотен грн ил дешевле, возможно и напоминают самые известные и топовые модели, однако в них отсутствуют соответствующие фильтры для защиты глаз от вредного УФ-излучения. Стекла таких очков очень плохого качества, даже если на них есть наклейка со знаком УФ-фильтра.

Зрачки глаз, расширяющиеся под воздействием тонировки, в дешевых очках без соответствующих фильтров пропускают вредное УФ-излучение. Следовательно, покупка очков в ларьке или на базаре может лишить наши глаза эффективной защиты. Мы подвергаем наше зрение большей опасности, нося такие очки, чем если бы мы их вообще не носили!

Кроме того, обычно оправы дешевых очков изготавливаются из нестабильных материалов: цинка, никеля или акрила, которые могут вызывать аллергию. Хорошие солнцезащитные очки изготавливаются из материалов лучшего качества.

Выбирая оправы для солнцезащитных очков, важно обращать внимание на их размер. Каждый сезон в моде новые и разные формы, но специалисты рекомендуют всегда выбирать оправы большего размера. Оправа большего размера защищает глаза со всех сторон, в том числе сбоку.

Людям с AMD или диабетической ретинопатией следует выбирать линзы янтарного или коричневого цвета. Это цвета, которые увеличивают контраст и помогают лучше видеть. Это также цвета очков, которые идеально подходят для водителей.

Собираясь на пляж или в горы, стоит помнить о хороших, плотно прилегающих солнцезащитных очках с подходящими фильтрами для себя и своих близких. На пляже достаточно фильтров категории 3, но в горах необходимы фильтры категории 4. Рекомендуется носить бейсболку или широкополую шляпу, чтобы защитить лицо от солнечных лучей.