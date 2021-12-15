Нові правила на кордоні: як відсьогодні перевірятимуть речі та авто

Відсьогодні прикордонники мають право здійснювати поверхневу перевірку осіб, речей і транспортних засобів.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ.

Прикордонне відомство пояснило, як відбуватиметься перевірка у разі необхідності. «Поверхнева перевірка полягає у здійсненні візуального огляду особи, у тому числі проведенні по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, а також візуального огляду речей особи для перевірки наявності речей, обіг яких заборонено чи обмежено або які становлять загрозу життю і здоров’ю такої особи або інших осіб», — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ пояснили, що поверхнева перевірка не здійснюється стосовно осіб, які відповідно до законодавства користуються правом недоторканності або мають дипломатичний імунітет.

Поверхнева перевірка проводиться військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби однієї статі з особою, стосовно якої проводиться така поверхнева перевірка.

У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-яка уповноважена посадова особа Державної прикордонної служби України, за умови використання спеціального приладу або засобу.

Поверхнева перевірка речей або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду вмісту особистих речей, салону, багажника, підкапотного простору транспортного засобу та вантажів (товарів та інших предметів), що переміщуються у такому транспортному засобі, без втручання в їх конструктивні особливості та без порушення цілісності пакування.

Під час поверхневої перевірки військовослужбовці та працівники Держприкордонслужби мають право вимагати відкрити сумку, рюкзак, портфель, мішок чи інші засоби переміщення речей, капот, кришку багажника або двері салону транспортного засобу, показати вміст кишень одягу особи, стосовно якої проводиться перевірка, а особа зобов’язана показати, відповідно, вміст особистих речей, кишень, надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу, забезпечити відкриття капоту, кришки багажника або дверей транспортного засобу, причепу, вантажу (контейнера).

Зауважимо, що відмова особи виконати законні вимоги прикордонника тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону» КУпАП.

У разі виявлення під час поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби повинні забезпечити їх схоронність та негайно повідомити (усно або письмово) про це свого керівника.

Як повідомлялось, сьогодні набули чинності зміни до Закону України «Про Державну прикордонну службу України» щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби.