Нові правила перетинання кордону: що потрібно знати біженцям

Відповідно до Постанов КМ України від 29.03.2022 та від 01.04.2022 внесено зміни до Правил перетинання державного кордону України. Згідно з пунктом 1 Постанови № 383 право на перетин кордону мають особи з інвалідністю, маючи при собі довідку до Акту огляду МСЕК або посвідчення, що засвідчує таку інвалідність. Це означає, що таке право визначено для всіх груп: І, II та III.

«Проте, крім цих документів, у Вас має бути довідка з ВЛК про відстрочку від проходження служби. Крім того, особи з інвалідністю І та II групи мають право перетинати кордон із супроводжуючими їх особами, — пояснює адвокат з Вінниці Жанна Грушко. — До них належать при супроводженні:

осіб з інвалідністю І та II — дружина/чоловік, батьки, на утриманні яких перебуває така особа, повнолітні діти, а також чоловік/дружина дітей, тобто зять чи невістка. За наявності у них документів, що підтверджують родинні зв’язки (до прикладу, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб).

Осіб, що потребують постійного стороннього догляду. За наявності документу, що підтверджує отримання соціальних виплат по догляду за цією особою. Особи з інвалідністю III групи такого права не мають».

За словами адвокатки, перетнути кордон можливо з одним супроводжуючим не більше одного разу під час дії воєнного стану в Україні.

«Це означає, що особа з інвалідністю перетинає кордон без обмежень, — пояснює Жанна Грушко, — а із супроводжуючими — лише 1 раз. Також право на перетин кордону надається військовозобов’язаним, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», крім тих, що визначені в абзацах 2−8 ч. 3 цієї статті. Ці обмеження, встановлені Постановою КМ № 399.

Тому не мають права на перетин кордону: студенти, аспіранти та ін.; наукові та науково-педагогічні працівники, в т. ч. педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти та інші». //Вікторія МИКИТЮК, «ФАКТИ»