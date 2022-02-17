Новости «Евровидение-2022»: участие Украины под вопросом

Итальянский Турин готовится встречать «Евровидение-2022», финал которого запланирован на 14 мая. После скандала, связанного с Национальным отбором, участие Украины в конкурсе находится под вопросом

«Евровидение-2022»: уже известны имена 19 участников

Вся Италия готовится принимать у себя «Евровидение-2022»: дизайнеры представили новый логотип и слоган конкурса, объявлены имен ведущих, а в Турине запустили обратный отсчет дней до старта. Девиз конкурса в этом году: «Звук красоты», а в оформлении логотипа использовано графическое изображение звуковых волн. Грандиозный финал намечен на 14 мая. По предварительным данным, оглашенным организаторами, в музыкальном состязании примут участие конкурсанты из 41 страны. В этом году на Eurovision возвращаются Черногория и Армения, но будут отсутствовать такие страны:

Венгрия;

Турция;

Словакия;

Босния и Герцеговина;

Люксембург;

Андорра;

Монако.

Беларусь не участвует из-за приостановления членства в Европейском вещательном союзе.

Девятнадцать стран уже выбрали своих участников, остальные должны определиться не позднее 12 марта. Все исполнители, прошедшие национальный отбор представлены на официальном сайте «Евровидения».

Вопрос об участии Украины в Eurovision-2022 пока открыт

После скандала, случившегося на финале Национального отбора, участие Украины в Eurovision-2022 пока под вопросом. Сначала разгорелись дебаты вокруг результатов голосования и странной заминки, с которой ведущий огласил победителя. Но настоящий шум поднялся вокруг поездки Алины Паш в Крым и предоставлении фиктивной справки о пересечении границы. Победительница Нацотбора настаивает на своей невиновности, и намерена это доказать, но все-таки отказалась от поездки в Италию.

Как сообщают META.UA новости, Организационный комитет решил обратиться к занявшей второе место группе Kalush Orchestra, стать представителем Украины. Музыканты в своем телеграмм-канале заявили, что к ним официально пока никто не обращался. Одновременно они запустили опрос среди своих почитателей: отправляться ли на конкурс, если им поступит такое предложение? На опрос откликнулось более 20 тысяч украинцев, из которых 86% советуют Kalush Orchestra ехать на «Евровидение».

После объявления Алины Паш победительницей Нацотбора, международные букмекеры высоко оценили ее шансы на победу, и расположили на второй строчке таблицы. Но сразу же после скандала и неопределенной ситуацией с участником, шансы Украины снизились, и букмекеры переместили нашу страну на 5 место.