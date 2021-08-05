Обязательна ли вакцинация от COVID- 19 в Украине — отвечает юрист

Все больше и больше людей беспокоятся о потере работы из-за отказа от вакцинации против COVID-19. Эксперты подчеркивают, что нет никаких правовых норм, предписывающих обязательную вакцинацию против коронавируса — на данный момент они являются добровольными. Юрист Александр Малик подтверждает это в своем комментарии.

Александр Малик. Адвокат Винница:

«Вакцинация в Украине является добровольной. В настоящее время прививки в Украине не признаны обязательными. То есть человек достигший 14-летнего возраста в Украине, может выбирать прививаться ему или не прививаться. Человек перед тем как ему делать прививку идет к своему семейному врачу. Семейный врач выясняет какие есть у него противопоказания.

Поэтому такое согласие должно быть подписано. Существует такая практика, что ответственность за прививки несет руководитель того заведения в котором проводится прививка. Когда происходит какая-то ошибка или врача, или вакцина не соответствовала определенному качеству то в таком случае, я бы рекомендовал привлекать в качестве ответчика не только то заведение в котором человек вакцинировался, но и ставить ответчиком Министерство здравоохранения.

Тогда можно претендовать на возмещение морального ущерба. Обратитесь сначала письменно с заявлением в то медицинское учреждение, где вам проводили прививки. Кроме этого обратитесь с заявлением в полицию и прокуратуру. Когда вы будете получать ответы от этих органов, у вас сформируется определенная доказательная база. И уже когда вы будете иметь доказательную базу, вы будете видеть в чем происходило нарушение и кто данное нарушение спровоцировал. Тогда вы сможете, или ваш юрист, поможет вам при составлении искового заявления в суд за защитой своих прав.»

Любой юрист Винница это или Киев, докажет, что нет никаких правовых норм, предписывающих вакцинацию против коронавируса — в настоящее время они являются добровольными. Однако трудно предсказать, будут ли какие-либо конкретные правила, требующие вакцинации в будущем. И хотя никто не может заставить сотрудника сделать прививку, если ему предложат вакцинацию, а он откажется, он рискует своим здоровьем от последствий заражения и тяжелого течения болезни.

Любое принуждение, применяемое в связи с вакцинацией против Covid-19, является неконституционным. Это потому, что закон гарантирует всем гражданам право на охрану здоровья. В Конституции также, прямо говорится о человеческом достоинстве, поэтому принуждение его к такому действию является оскорблением для него — человек не является собственностью государства. Кроме того, каждый вправе решать, что делать в личной жизни, более того, в нынешней ситуации вакцинация — это, по сути, своеобразное участие в медицинском эксперименте.

Введение штрафов, за не вакцинацию, также противоречит Хартии основных прав Европейского Союза. Здесь прямо говорится, что в области медицины должно быть осознанное согласие заинтересованного лица.