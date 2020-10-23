Організованій злочинній групі з Львівщини повідомили про підозру за шахрайство

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими Нацполіції спільно із оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, повідомлено про підозру трьом особам у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене організованою групою) КК України.

Встановлено, що вказані особи шахрайським способом через мережу Інтернет реалізовували неоригінальну продукцію марки «Apple».

Правоохоронці задокументували 43 таких факти, через які постраждалим завдано понад 310 тис грн шкоди.

На цей час фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

За вчинене їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури