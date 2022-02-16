Оргкомітет виніс рішення: Alina Pash не представлятиме Україну на Євробаченні-2022

Організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалив рішення про припинення участі у відборі співачки Аліни Паш — співачка не представлятиме Україну на Євробаченні-2022.

Про це йдеться у заяві оргкомітету, пише УНН.

«Сьогодні, 16 лютого, на позачерговому засіданні Організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалив рішення про припинення участі у відборі Alina Pash. Співачка не представлятиме Україну на Євробаченні-2022», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, вказано, що Пункт 3.4. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення–2022 передбачає, що «у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час».

Підставою для ухвалення такого рішення Оргкомітетом, як вказано, стала «офіційна відповідь Державної прикордонної служби від 16.02.2022 року щодо недостовірності інформації, яка була надана Суспільному мовнику».

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо незаконного перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.

15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

16 лютого Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні-2022.