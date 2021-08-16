Основные функции и параметры для выбора кресла для офиса

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Среднестатистическому офисному работнику  большую часть рабочего времени приходиться проводить в сидячем положении. Поэтому важно  позаботиться о своем офисном кресле, которое обеспечит комфорт и удобство при работе. От качественного офисного кресла зависит не только работоспособность, но и состояние здоровья, — отмечают специалисты.

Особенности офисных кресел

Особенности офисных кресел

Фото: kupistul.ua

Чтобы обеспечить эргономичность рабочей зоны, следует правильно ее обустроить и выбрать максимально подходящую к физиологическим особенностям человека мебель.   Среди ассортимента  современных производителей можно найти разные офисные кресла, которые можно  использовать не только на работе, но и в домашнем офисе и ​​детской комнате.

Технические характеристики

В зависимости от назначения кресла, можно выбрать экземпляры для посетителей, работников или образцы премиум класса, которые носят имиджевый характер для руководства.

Основными требованиями при выборе являются:

  • наклоны передней части сиденья;
  • повтор изгибов спины;
  • регулировка высоты в зависимости от роста человека и высоты рабочего места;
  • выносливость материалов;
  • легкость в уходе.

Качественные материалы — долговечность в эксплуатации

Каждая конструкция кресла продумывается до мелочей, учитывая все потребности потребителей. При изготовлении используются  качественные материалы, которые должны обеспечить выносливость кресла при ежедневном использовании. Основы моделей изготавливаются из монолитного пластика и обиты качественными обшивками. Вариантами обивочных материалов служат:

  • искусственная кожа (один из самых популярных вариантов , так как обладает практичностью и не требует особого ухода);
  • ткань, которая обладает высокими износостойкими показателями и проходит испытания на истирание;
  • акриловая сетка.

Мягкие подушки сидений предоставляют комфорт и удобство. Наполненные пенополиуретаном или поролоном они прекрасно держат форму. Широкий выбор обивочных материалов, тканей и цветов позволяет более тонко сочетать мебель со стилем интерьера.

База кресел изготовлена ​​из хромированного металла или твердого пластика. Такие материалы обеспечат устойчивость и надежность, обладают достаточной прочностью и выносливостью. За мобильность офисных кресел отвечают ролики, прикрепленные к каждому из лучей крестовины.

Мебель может быть оснащены различными механизмами:

  • газлифт (подстройка удобной высоты);
  • мультиблок (фиксация кресла в 5 положениях);
  • механизм качания (функция для расслабления спины).

Отдельные модели кресел имеют много различных функций и могут быть укомплектованы поясничным валиком и подушками подголовниками. Образцы из высшей ценовой категории обладают разными дополнительными функциями. Особенностями таких кресел являются:

  • подлокотники с PU накладкой;
  • регулирования подголовника во всех положениях;
  • регулирования поясничной опоры и силы отклонения;
  • индивидуальные подстройки кресла под пользователя.

Несмотря на модель, которую вы выберете, вы гарантированно получите качество и комфорт, а главное безопасность для ежедневного использования.

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