Основные функции и параметры для выбора кресла для офиса
Среднестатистическому офисному работнику большую часть рабочего времени приходиться проводить в сидячем положении. Поэтому важно позаботиться о своем офисном кресле, которое обеспечит комфорт и удобство при работе. От качественного офисного кресла зависит не только работоспособность, но и состояние здоровья, — отмечают специалисты.
Особенности офисных кресел
Чтобы обеспечить эргономичность рабочей зоны, следует правильно ее обустроить и выбрать максимально подходящую к физиологическим особенностям человека мебель. Среди ассортимента современных производителей можно найти разные офисные кресла, которые можно использовать не только на работе, но и в домашнем офисе и детской комнате.
Технические характеристики
В зависимости от назначения кресла, можно выбрать экземпляры для посетителей, работников или образцы премиум класса, которые носят имиджевый характер для руководства.
Основными требованиями при выборе являются:
- наклоны передней части сиденья;
- повтор изгибов спины;
- регулировка высоты в зависимости от роста человека и высоты рабочего места;
- выносливость материалов;
- легкость в уходе.
Качественные материалы — долговечность в эксплуатации
Каждая конструкция кресла продумывается до мелочей, учитывая все потребности потребителей. При изготовлении используются качественные материалы, которые должны обеспечить выносливость кресла при ежедневном использовании. Основы моделей изготавливаются из монолитного пластика и обиты качественными обшивками. Вариантами обивочных материалов служат:
- искусственная кожа (один из самых популярных вариантов , так как обладает практичностью и не требует особого ухода);
- ткань, которая обладает высокими износостойкими показателями и проходит испытания на истирание;
- акриловая сетка.
Мягкие подушки сидений предоставляют комфорт и удобство. Наполненные пенополиуретаном или поролоном они прекрасно держат форму. Широкий выбор обивочных материалов, тканей и цветов позволяет более тонко сочетать мебель со стилем интерьера.
База кресел изготовлена из хромированного металла или твердого пластика. Такие материалы обеспечат устойчивость и надежность, обладают достаточной прочностью и выносливостью. За мобильность офисных кресел отвечают ролики, прикрепленные к каждому из лучей крестовины.
Мебель может быть оснащены различными механизмами:
- газлифт (подстройка удобной высоты);
- мультиблок (фиксация кресла в 5 положениях);
- механизм качания (функция для расслабления спины).
Отдельные модели кресел имеют много различных функций и могут быть укомплектованы поясничным валиком и подушками подголовниками. Образцы из высшей ценовой категории обладают разными дополнительными функциями. Особенностями таких кресел являются:
- подлокотники с PU накладкой;
- регулирования подголовника во всех положениях;
- регулирования поясничной опоры и силы отклонения;
- индивидуальные подстройки кресла под пользователя.
Несмотря на модель, которую вы выберете, вы гарантированно получите качество и комфорт, а главное безопасность для ежедневного использования.Tweet