Основные функции и параметры для выбора кресла для офиса

Среднестатистическому офисному работнику большую часть рабочего времени приходиться проводить в сидячем положении. Поэтому важно позаботиться о своем офисном кресле, которое обеспечит комфорт и удобство при работе. От качественного офисного кресла зависит не только работоспособность, но и состояние здоровья, — отмечают специалисты.

Особенности офисных кресел

Чтобы обеспечить эргономичность рабочей зоны, следует правильно ее обустроить и выбрать максимально подходящую к физиологическим особенностям человека мебель. Среди ассортимента современных производителей можно найти разные офисные кресла, которые можно использовать не только на работе, но и в домашнем офисе и ​​детской комнате.

Технические характеристики

В зависимости от назначения кресла, можно выбрать экземпляры для посетителей, работников или образцы премиум класса, которые носят имиджевый характер для руководства.

Основными требованиями при выборе являются:

наклоны передней части сиденья;

повтор изгибов спины;

регулировка высоты в зависимости от роста человека и высоты рабочего места;

выносливость материалов;

легкость в уходе.

Качественные материалы — долговечность в эксплуатации

Каждая конструкция кресла продумывается до мелочей, учитывая все потребности потребителей. При изготовлении используются качественные материалы, которые должны обеспечить выносливость кресла при ежедневном использовании. Основы моделей изготавливаются из монолитного пластика и обиты качественными обшивками. Вариантами обивочных материалов служат:

искусственная кожа (один из самых популярных вариантов , так как обладает практичностью и не требует особого ухода);

ткань, которая обладает высокими износостойкими показателями и проходит испытания на истирание;

акриловая сетка.

Мягкие подушки сидений предоставляют комфорт и удобство. Наполненные пенополиуретаном или поролоном они прекрасно держат форму. Широкий выбор обивочных материалов, тканей и цветов позволяет более тонко сочетать мебель со стилем интерьера.

База кресел изготовлена ​​из хромированного металла или твердого пластика. Такие материалы обеспечат устойчивость и надежность, обладают достаточной прочностью и выносливостью. За мобильность офисных кресел отвечают ролики, прикрепленные к каждому из лучей крестовины.

Мебель может быть оснащены различными механизмами:

газлифт (подстройка удобной высоты);

мультиблок (фиксация кресла в 5 положениях);

механизм качания (функция для расслабления спины).

Отдельные модели кресел имеют много различных функций и могут быть укомплектованы поясничным валиком и подушками подголовниками. Образцы из высшей ценовой категории обладают разными дополнительными функциями. Особенностями таких кресел являются:

подлокотники с PU накладкой;

регулирования подголовника во всех положениях;

регулирования поясничной опоры и силы отклонения;

индивидуальные подстройки кресла под пользователя.

Несмотря на модель, которую вы выберете, вы гарантированно получите качество и комфорт, а главное безопасность для ежедневного использования.