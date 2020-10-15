Озвучен второй вопрос всенародного Зе-опроса

Его интересует, поддерживают ли украинцы свободную экономическую зону на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса, который пройдет 25 октября.

Это вопрос: «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?». Видеообращение президента размещено на странице Офиса президента в Facebook.

Ранее о создании свободной экономической зоны на Донбассе говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Ее создание он называл компромиссом, на который готов пойти: «Я когда был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально».

Озвученный вчера первый вопрос был таким: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?». Впоследствии в Офисе президента дали разъяснения относительно вопроса о пожизненном заключении коррупционеров.

Еще три вопроса станут известны в течение следующих дней. Опрос планируется в день местных выборов, однако его проведение непосредственно на избирательных участках на данный момент невозможно. Планируется, что анкетирование будут проводить возле них. // LB.ua