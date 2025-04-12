Перекриття доріг та зміни руху транспорту: що потрібно врахувати киянам 12 та 13 квітня

У середмісті столиці та на Нивках заплановані дорожні ремонтні роботи, а автобуси та тролейбуси змінять маршрути через проведення ярмарків

У вихідні, 12 та 13 квітня, автомобілістам та користувачам громадського транспорту в Києві потрібно ретельно планувати свої поїздки. Ті, хто за кермом можуть потрапити у затори через обмеження руху транспорту внаслідок ремонтних робіт на дорогах. А пасажирам громадського транспорту потрібно слідкувати за змінами, які відбудуться на шести маршрутах.

Про тимчасові незручності, які доведеться терпіти впродовж двох днів, попереджає Офіційний портал Києва. Зокрема, за інформацією КК “Київавтодор” , у суботу, 12 квітня, частково обмежать рух транспорту на вул. Богдана Хмельницького – від вул. Михайла Коцюбинського до вул. Олеся Гончара. У цей день комунальники виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття.

Крім того, з 9:00 12 квітня до 6:00 14 квітня буде частково обмежений рух транспорту шляхопроводом на Берестейському проспекті, зокрема, біля станції метро “Нивки” в напрямку до центру міста. Тут впродовж двох днів ремонтуватимуть зливоприймачі та оглядові колодязі. Роботи триватимуть у правій крайній смузі руху шляхопроводу.

Щодо змін у русі громадського транспорту, вони запроваджують переважно на суботу, 12 квітня – у цей день змінять маршрути автобуси №№ 2, 39, 98, 110 і тролейбус № 34. А в неідлю, 13 квітня, зі змінами курсуватиме лише автобус № 31. Загалом з початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме наступним чином:

автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;

– від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом; тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

– від вул. Північної до просп. Степана Бандери; автобус № 39 – у напрямку руху до Лисогірського провулку від просп. Голосіївського – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку за власним маршрутом;

– у напрямку руху до Лисогірського провулку від просп. Голосіївського – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку за власним маршрутом; автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

– вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6; автобус № 110 – вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку – непарна) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м.”Площа Українських Героїв”;

– вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку – непарна) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м.”Площа Українських Героїв”; автобус № 31 – ст. м. “Політехнічний інститут” – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

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