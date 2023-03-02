Підприємець заволодів майном, заподіявши Чорнобильській АЕС ₴3 млн. збитків

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння майном, незаконного поводження з радіоактивними матеріалами та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений заволодів майном Чорнобильської АЕС під час здійснення процедури звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю. Він склав завідомо підроблені документи щодо здійснення повної процедури звільнення.

Підприємець встиг продати вироби. Але під час їх передачі працівники поліції вилучили ці вироби з наявними радіоактивними речовинами.

Такими діями підприємця Чорнобильській АЕС завдано збитків на суму понад 3 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора