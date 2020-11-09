Полиция Харькова расследует исчезновение «виртуального мэра» Кернеса

В полицию поступило заявление о том, что мэр Харькова не выходит на связь

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«С соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «без вести пропавший» Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Геннадий Кернес отсутствует в Украине уже 54 дня – 17 сентября он был переправлен частным самолетов в немецкую клинику «Шарите» для лечения последствий коронавируса COVID-19. С тех пор о здоровье харьковского мэра поступают довольно противоречивые сведения, даже появлялись слухи о его смерти, которые в его окружении опровергли.

Власти Харькова ожидают, что Геннадий Кернес вернется в Украину до начала сессии 20 декабря.

В то же время Харьковская ТИК официально зарегистрировали Кернеса харьковским головой заявлению, которое поступило от него по электронной почте. // Сегодня