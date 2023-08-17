Працював у псевдополіції під час окупації м. Ізюм — прокурори довели вину колаборанта

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 39-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років, з конфіскацією всього належного йому майна.

Прокурори довели, що в середині червня минулого року під час окупації м. Ізюм місцевий мешканець пішов на співпрацю із загарбниками. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.

Переважно колаборант займався охороною адміністративної будівлі псевдоправоохоронного органу у будні з 9 до 17 години та з 9 до 14 години у вихідні, а також вносив у спеціальний журнал дані про відвідувачів. Крім зарплатні, так званий «поліцейський» отримував від окупантів гуманітарну і матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч російських рублів.

Після деокупації міста колаборанта викрили правоохоронці.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав і стверджував, що обійняв посаду «правоохоронця» під тиском — нібито російські військові погрожували йому насильством і фізичною розправою.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура