Преимущества и недостатки путешествия за границу на своем авто
Тот, кто пользовался услугами туроператоров, смог прочувствовать, насколько в результате ненадежным и затратным оказывается покупка тура, в котором на первый взгляд нет никаких «заморочек». А вот те кто попробовал отправиться в другую страну на собственном авто, открывают для себя новый мир.
Не нужно догонять и ждать
При самостоятельном путешествии не будет страха, что опоздаете на рейс, его отменят или перенесут. Время выезда зависит только от вас, единственное что нужно – машина в хорошем ходовом состоянии, наличие стандартных документов и страховки. Говоря о последнем новички иногда забывают про авто, оно к страхованию обязательно. В любом случае сейчас оформляется зеленая карта онлайн, поэтому сделать это можно даже ожидая в очереди пересечения границы.
Экономность
Вы сами можете выбрать место отдыха и подобрать наиболее подходящую стоимость. Кроме того, не следуя стандартному маршруту для туристов можно снять дешевое и комфортабельное жилье, питаться в характерных для местности заведениях, изучая качественную кухню при этом получая наименьший чек. Зайдя на сайты музеев и представительств разных достопримечательностей можно узнать дни и часы, когда посещение будет бесплатным. Взяв с собой друзей обеспечите не только веселую компанию, но и уменьшите траты, разделив расходы на всех, а не будете терпеть неизвестных посторонних, купивших аналогичный тур.
Масса впечатлений
Можно побывать там, кто никто из знакомых не был, самому выбирать развлечения, открывать для себя культуру и особенности страны, впитывать ее колорит.
Мобильность
В любое время, когда меняется настроение или погода можно сорваться и уехать в другое место, поселиться в другом номере, без проблем съездить в аптеку или сходить в бар.
Больше вещей
Конечно, даже в машине весовой перегруз при пересечении границы не приветствуется, но вам уж точно не придется выбирать между кроссовками и туфлями, свитером или футболкой. Кроме того, можно захватить различное оборудование для хобби, а не искать потом, где можно его купить или взять в аренду.
Недостатки
К ним часто относят:
- Длительность времени на подготовку, хотя если изначально составить список и заниматься планированием круиза в свободное время это ни от чего не отвлекает.
- Подготовка машины и документы – в целом, если вы постоянно ездите на машине ничего сверхъестественного с ней делать не придется, а документы аналогичные обычному туризму. Исключением будет страховка на авто, но сейчас делают green card online удаленно и за считанные минуты.
- Можно потратить больше чем планировал – да, это так, но если вести учет расходов или взять попутчика, а также придерживаться экономичного плана бюджет не пострадает.
- Возможность ДТП – пространственный недостаток, так как в него можно попасть не выезжая за пределы своего города, и от аварий перевозчиков также никто не застрахован. Просто перед поездкой просмотрите отличия в ПДД нашей страны и принимающей.