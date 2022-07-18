Преимущества и недостатки путешествия за границу на своем авто

Тот, кто пользовался услугами туроператоров, смог прочувствовать, насколько в результате ненадежным и затратным оказывается покупка тура, в котором на первый взгляд нет никаких «заморочек». А вот те кто попробовал отправиться в другую страну на собственном авто, открывают для себя новый мир.

Не нужно догонять и ждать

При самостоятельном путешествии не будет страха, что опоздаете на рейс, его отменят или перенесут. Время выезда зависит только от вас, единственное что нужно – машина в хорошем ходовом состоянии, наличие стандартных документов и страховки. Говоря о последнем новички иногда забывают про авто, оно к страхованию обязательно. В любом случае сейчас оформляется зеленая карта онлайн, поэтому сделать это можно даже ожидая в очереди пересечения границы.

Экономность

Вы сами можете выбрать место отдыха и подобрать наиболее подходящую стоимость. Кроме того, не следуя стандартному маршруту для туристов можно снять дешевое и комфортабельное жилье, питаться в характерных для местности заведениях, изучая качественную кухню при этом получая наименьший чек. Зайдя на сайты музеев и представительств разных достопримечательностей можно узнать дни и часы, когда посещение будет бесплатным. Взяв с собой друзей обеспечите не только веселую компанию, но и уменьшите траты, разделив расходы на всех, а не будете терпеть неизвестных посторонних, купивших аналогичный тур.

Масса впечатлений

Можно побывать там, кто никто из знакомых не был, самому выбирать развлечения, открывать для себя культуру и особенности страны, впитывать ее колорит.

Мобильность

В любое время, когда меняется настроение или погода можно сорваться и уехать в другое место, поселиться в другом номере, без проблем съездить в аптеку или сходить в бар.

Больше вещей

Конечно, даже в машине весовой перегруз при пересечении границы не приветствуется, но вам уж точно не придется выбирать между кроссовками и туфлями, свитером или футболкой. Кроме того, можно захватить различное оборудование для хобби, а не искать потом, где можно его купить или взять в аренду.

Недостатки

К ним часто относят: