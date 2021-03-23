При въезде в Украину у иностранцев будут требовать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Отныне при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа. Кабинет министров Украины принял соответствующее решение 22 марта.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

«… чтобы попасть в Украину, иностранцы, кроме обязательного полиса страхования, как это было определено до этого, должны иметь и отрицательный результат тестирования на COVID-19. Он должен быть сделан методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отсутствия полиса (свидетельства, сертификата) страхования или отрицательного результата тестирования на COVID-19 сотрудники ГПСУ будут отказывать иностранцам и лицам без гражданства в пересечении государственной границы.

В ведомстве напомнили также, что правительственным постановлением четко определена категория лиц, которые составляют исключения.

Кроме этого, внесены изменения и относительно пересечения КПВВ с ОРДЛО и оккупированным Крымом иностранцами и лицами без гражданства.

В частности определено, что наличие полиса (свидетельства, сертификата) страхования не нужно иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, работникам представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

Также исключена норма формирования Минздравом перечня государств с широким распространением COVID-19, что, в свою очередь, влияло на самоизоляцию людей.

«В то же время на данный момент определено, что среди других, самоизоляции подлежат граждане Украины, которые пересекают государственную границу, за исключением некоторых категорий, в том числе и тех, кто имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы», — информирует ГПСУ.

Кроме того, внесены изменения и относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих с ОРДЛО и оккупированного Крыма. В частности, без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, и лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечением КПВВ с ОРДЛО и оккупированным Крымом, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «Вдома». В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации.